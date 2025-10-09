El complejo turístico La Serrana de Piornal abre sus puertas para que las empresas conozcan sus instalaciones - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

El presidente de la Diputación de Cáceres ha visita las instalaciones que han sido reformadas

PIORNAL (CÁCERES), 9 (EUROPA PRESS)

El complejo turístico La Serrana, ubicado en la localidad cacereña de Piornal, va a celebrar tres jornadas de puertas abiertas para que las empresas interesadas en su gestión puedan conocer las instalaciones, que han sido reformadas por la Diputación de Cáceres con una inversión de más de tres millones de euros.

Así, este viernes, 10 de octubre, y el 16 y el 24 de octubre, las empresas que quieran optar a la gestión de este recurso pueden visitar el edificio para hacer su propuesta lo más ajustada y certera posible, garantizando la calidad.

Este jueves, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha querido recorrer las instalaciones para conocer 'in situ' las obras que ha llevado a cabo la institución provincial antes de sacar a licitación su gestión.

Morales ha estado acompañado del vicepresidente tercero de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, Luis Fernando García Nicolás, quien ha recordado que el edificio del hotel La Serrana ya está listo para su próxima adjudicación. "Ya tenemos en la plataforma de contratación del estado los pliegos para la gestión de este espectacular inmueble de la Diputación Provincial de Cáceres", ha señalado.

"Esperamos que muy pronto podamos ver hecho realidad el sueño que hemos tenido desde la diputación desde el año 2015, y es que este edificio se pueda abrir para generar empleo en la comarca del Valle del Jerte, que sea un revulsivo turístico, tanto para esta comarca por como para La Vera", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Piornal, Javier Prieto, ha manifestado su satisfacción porque "por fin, después de mucho tiempo, vamos a ver hecho realidad de nuevo la hospedería La Serrana, un edificio moderno que se ha adaptado a los nuevos tiempos de climatización, de sostenibilidad".

Este recurso turístico va a permitir, no solo al pueblo de Piornal, sino a la comarca del Valle del Jerte y de La Vera, "tener un nuevo servicio que genere empleo, que la gente pueda venir a comer y a dormir en nuestro municipio, en el norte de la provincia de Cáceres", ha indicado el alcalde, que ha recordado que el proyecto "era un sueño que tenía Charo Cordero en el 2015, y vamos a verlo hecho realidad".

SOBRE LA SERRANA

Se trata de un establecimiento de tres estrellas con 29 habitaciones (67 plazas), que busca ofrecer servicios de hospedaje, restauración y actividades vinculadas al turismo rural y cultural de la zona.

El contrato, de naturaleza concesional, tendrá una duración improrrogable de 25 años, y un valor estimado de 15,9 millones de euros. Los licitadores deberán presentar ofertas económicas que incluyan un canon mínimo anual de 8.470 euros (IVA incluido) durante los diez primeros años, y de 12.100 euros (IVA incluido) en los quince restantes.

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto, con criterios de mejor relación calidad-precio. Entre ellos destacan la calidad de los servicios, prácticas sostenibles, promoción turística y cultural, uso de productos locales, promoción de la igualdad de género y planes de marketing. Además, se valorarán de forma automática la oferta económica y el plan de inversiones en renovación y mejora de las instalaciones.

El plan de inversiones contempla actuaciones en hotel, restaurante, cocinas, exteriores y apartamentos, con una cuantía máxima evaluable de 171.000 euros (IVA excluido), en los dos primeros años de concesión.

Con esta licitación, la Diputación de Cáceres busca dinamizar el turismo en el Valle del Jerte y consolidar el complejo turístico La Serrana como un referente de alojamiento sostenible y de calidad en la provincia.

Cabe recordar que en el primer semestre de 2025 se completó la segunda fase de rehabilitación a la que la Diputación de Cáceres destinó una inversión de 1,13 millones de euros, que se suma a los 1,4 millones ya ejecutados en 2018, alcanzando un total de 2,6 millones invertidos para su adaptación a las nuevas demandas turísticas.

Tras permanecer cerrado desde 2013, las distintas intervenciones realizadas con financiación de la Diputación Provincial han hecho posible la modernización de las instalaciones actuando en la envolvente térmica y aislamiento térmico exterior, la climatización o la seguridad contra incendios.

También se ha mejorado la accesibilidad con ascensor, en las habitaciones y la implantación de sistemas tecnológicos avanzados en telecomunicaciones y gestión inteligente de espacios. Entre las mejoras se incluye también la adecuación de la planta baja con la cocina, aseos del comedor y sala de usos múltiples.