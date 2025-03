La concejala de Cultura de Serradilla aboga por dar "más confianza" a las mujeres rurales para crecer en sus pueblos

CÁCERES 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura de la localidad cacereña de Serradilla, Severiana Díaz, ha reivindicado la importancia de dar "más confianza" a las mujeres rurales, así como de prestar atención a sus necesidades para que puedan seguir creciendo y desarrollándose en sus pueblos.

"A la mujer rural no es que no se la tenga en cuenta, sino que quizá no cree en sí misma", ha reflexionado Díaz en una entrevista publicada este domingo por la Diputación de Cáceres, en el marco de la campaña 'Mantener lo conseguido, afrontar los desafíos' puesta en marcha con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

En ese audiovisual disponible en el perfil de Facebook de la institución provincial cacereña, la concejala identifica en su madre a una "heroína", así como a todas aquellas mujeres que dieron el paso para empezar a cotizar en la Seguridad Social y para ir ganando en derechos y construyendo un futuro para la mujer.

Díaz es una de las mujeres que participan en esta campaña lanzada este pasado sábado por la Diputación de Cáceres, con la cual se pretende dar voz a mujeres rurales, al tiempo que se da a conocer sus historias, sus desafíos y sus logros.