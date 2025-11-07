El Consorcio MásMedio continúa dando apoyo a los municipios afectados por los incendios tras las últimas lluvias - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres continúa dando apoyo a los municipios afectados por los incendios del pasado verano y que, tras las últimas lluvias, han visto afectada su red de abastecimiento de agua por el arrastre de cenizas.

Tras las visitas técnicas realizadas en la jornada de este pasado jueves para conocer de primera mano la situación y el estado de captación y los análisis de agua bruta, el Consorcio MásMedio ha precisado que "la situación, ahora mismo, es buena". "No hay restricciones de uso de agua, y hay alguna captación en gargantas cerrada pero sin afección al suministro normal y de calidad del agua, con la salvedad de Casas del Monte", ha añadido.

No obstante, MásMedio continúa prestando apoyo y en Jerte sigue a disposición de la localidad una cisterna de 10.000 litros de capacidad con agua para consumo humano. La situación ha mejorado de manera considerable pero se mantiene la cisterna en previsión de las afectaciones que puedan producir las lluvias este fin de semana.

Ahora mismo la calidad del agua es buena, hay reservas en los depósitos y se está incorporando al circuito agua proveniente de la Garganta de los Papúos. Entre mañana y pasado mañana se espera que llegue el equipo de filtración por ósmosis que contribuirá a una mejor filtración del agua.

Este servicio está financiado por la Diputación de Cáceres con 158.000 euros, aproximadamente y estará operativo, en principio, durante un período de 3 meses.

En Casas del Monte, MásMedio ha gestionado el envío de una cisterna de agua de 10.000 litros de capacidad. El problema actualmente viene derivado del uso de una captación alternativa a la general, que se está viendo afectada por el arrastre de cenizas y se cierra por precaución.

A través de esta captación alternativa, ejecutada como obra de emergencia de Junta de Extremadura, no se está consiguiendo caudal suficiente por una alta demanda y con los depósitos de agua del municipios no se cubre esa demanda, de ahí el apoyo complementario con la cisterna.

Así, MásMedio continuará respaldando a los municipios y se mantiene vigilante con las lluvias de la jornada de este viernes y que puedan ocurrir durante este fin de semana para dar soporte a los pueblos en materia de gestión del agua y hacer frente a los posibles efectos del arrastre de cenizas.