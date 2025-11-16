El Consorcio MásMedio refuerza el suministro de agua potable en Oliva de Plasencia y Caminomorisco con nuevas cisternas

CÁCERES, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres ha enviado este pasado sábado una cisterna de abastecimiento de agua apta para el consumo humano a la localidad cacereña de Oliva de Plasencia, como medida preventiva ante el incremento de la turbidez derivada de las recientes lluvias.

"Aunque los análisis realizados in situ confirman que el agua continúa siendo apta para el consumo humano, se ha considerado oportuno disponer de un suministro alternativo de cara al fin de semana y a los primeros días de la próxima semana" ha apuntado el gerente del Consorcio MásMedio Gustavo Pérez.

Por el momento, reitera la institución provincial cacereña, el agua puede "utilizarse con normalidad para todas las actividades", y la cisterna permanecerá disponible en caso de que la turbidez aumente y sea necesario que la población abastezca depósitos o garrafas para beber o preparar alimentos.

Asimismo, en Caminomorisco se ha enviado otra cisterna a la alquería de La Huerta, debido a problemas puntuales en el abastecimiento, así como se tiene previsto enviar este domingo otra cisterna a Villar de Plasencia.

Estas actuaciones se suman a las ya realizadas en las últimas semanas, con cisternas desplegadas en diversos municipios afectados, tanto por los incendios del verano como por la mala calidad del agua potable registrada en zonas concretas.

La Diputación de Cáceres ha asegurado que continúa trabajando de forma coordinada con los ayuntamientos y con la Junta de Extremadura, siguiendo el protocolo establecido para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia relacionada con el suministro de agua.