El corto 'Happy Hour', ópera prima de Nico Romero, se presenta en Brozas con apoyo de la Diputación de Cáceres

El cortometraje 'Happy Hour' ha sido presentado en el auditorio de Brozas, contando con la participación del actor Nico Romero, la vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, y la alcaldesa de la localidad Milagrosa Hurtado - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cortometraje audiovisual 'Happy Hour', ópera prima del extremeño Nico Romero que retrata la vida en un centro de urgencias en el mundo rural, ha sido presentado en el auditorio de la localidad cacereña de Brozas este pasado sábado.

Codirigido por el cineasta Álvaro Monje y por el propio Romero, actor que protagoniza el corto junto a Carolina Yuste y Vicente Vergara, los dos pases del cortometraje han colgado en la puerta de la referida sala cacereña el cartel de "no hay entradas", según ha destacado en nota de prensa la Diputación de Cáceres, institución que ha apoyado el proyecto.

"Cada pase de este corto, que es mi primer trabajo detrás de la cámara, es importante, pero este en particular es muy especial por muchas razones. Primero porque se rodó aquí, en Brozas, y volver al lugar que es el escenario de la historia, siempre es especial. Y segundo porque es mi pueblo", ha confesado Romero recordando que sus habitantes se volcaron mucho "desde el primer momento".

En el pase también ha estado presente la vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, quien ha señalado que 'Happy Hour' representa no solo el sentimiento de orgullo y el reconocimiento del talento de uno de sus paisanos si no también la situación audiovisual que vive el sector en la región.

"Estamos en un momento en Extremadura en el cual el sector cinematográfico vive un tiempo muy dulce, especialmente fuera de nuestra comunidad", ha asegurado Gutiérrez agregando que desde su institución hacen "todo lo posible" para apostar por el mismo en la medida en que, ha agregado, existe un "caldo de cultivo" en la región de "gente creativa, con talento comunicativo, que quiere hacer muchas cosas" para las cuales necesita patrocinio.

Al respecto, la vicepresidenta ha recordado que, en estos momentos, trabajan con la residencia de cine, que es la tercera edición, así como han abierto una línea para la financiación de cortometrajes.