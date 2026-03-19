Delegaciones de 16 países iberoamericanos visitan Cáceres para preparar el XI Encuentro de Turismo Rural de noviembre

Embajadores iberoamericanos visitan Cáceres para preparar el XI Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo que se celebrará en la ciudad en noviembre - EUROPA PRESS

CÁCERES, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de las embajadas de 16 países iberoamericanos y el Secretario General Iberoamericano han participado este jueves en una reunión preparatoria del XI Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo, que el Instituto Iberoamericano de Turismo Rural (Iberoatur) celebrará en la localidad cacereña de Guadalupe como sede principal, del 9 al 15 de noviembre de este año.

El encuentro se ha celebrado en el Palacio Provincial de la Diputación de Cáceres, como anfitriona de este congreso que pretende impulsar redes de colaboración entre Extremadura e Iberoamérica. Los participantes han sido recibidos por el subdelegado del Gobierno, José Antonio García; la consejera de Cultura y Turismo en funciones, Victoria Bazaga; el presidente de la diputación cacereña, Miguel Ángel Morales, y el alcalde de la capital cacereña, Rafael Mateos.

El Secretario General Iberoamericano, el chileno Andrés Allamand, ha explicado que el organismo que dirige trabaja desde la cumbre de Andorra en 2001 en impulsar un turismo sostenible en América Latina, donde el turismo supone el 11% ciento del Producto Interior Bruto (PIB), por lo que se está convirtiendo .

Es decir, empieza a ser una de las actividades de mayor dinamismo desde el punto de vista económico y de creación de empleo, sobre todo femenino, en muchos países donde crece con "enorme fuerza" el turismo de "intereses especiales", en detrimento del turismo masivo. Un turismo que protagonizan personas que quieren "vivir una experiencia de vida", ha señalado Allamand en declaraciones a los medios antes de la recepción institucional, en las que ha valorado la importancia del patrimonio histórico para atraer visitantes a zonas rurales.

"El turismo rural es por así decirlo hermano del turismo que más está creciendo, que es el que tiene que ver precisamente con la naturaleza", ha dicho en alusión al potencial de zona como Galápagos, en Ecuador; el Amazonas --que afecta siete u ocho países de la región--; la Patagonia o la Antártida, que "tiene un potencial turístico gigantesco", ha dicho, al tiempo que ha recordado que España tiene una base en el continente helado.

HERMANAMIENTOS DE CIUDADES PATRIMONIO

Aparte de los recursos naturales, ha incidido en la "potencia" del turismo de patrimonio, donde tienen mucho que decir las ciudades que son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, tanto en España como en América Latina. En este punto, ha propuesto posibles hermanamientos de ciudades españolas, portuguesas e iberoamericanas que ostentan este reconocimiento para trabajar de forma conjunta. "Sería una gran oportunidad", ha concluido.

Por su parte, el embajador de la República de Cuba en España y decano del Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac), Marcelino Medina González, ha explicado que el anterior congreso se celebró en el país caribeño en septiembre del año pasado, por lo que su presencia pretende trasladar experiencias en este encuentro que pretende promover intercambios y estrechar lazos.

Medina ha recordado, en declaraciones a los medios, que España tiene la presidencia temporal de la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los días 5 y 6 de noviembre, con la presencia de numerosos jefes de Estado y de gobierno.

Así, el congreso que se celebrará en la provincia de Cáceres dedicado al agroturismo y turismo rural será el último evento de esta cumbre, que Cuba está ayudando a organizar por ser el país decano. En el encuentro de este jueves, los embajadores tendrán información más especializada de lo que será el encuentro de noviembre para que la trasladen a sus capitales y logren una representación importante en noviembre en la provincia de Cáceres.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha resaltado el "orgullo" que supone acoger este encuentro preparatorio del congreso de noviembre, que reunirá en la provincia a los actores principales del turismo rural de ambos lados del Atlántico y contribuirá a estrechar lazos de cooperación internacional para favorecer el desarrollo de los territorios.

La consejera de Cultura y Turismo en funciones de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, también se ha dirigido a los asistentes, a los que ha explicado que Extremadura tiene un modelo de turismo respetuoso con el medio ambiente y las personas que lo habitan, que genera cerca de 30.000 proyectos de vida.

"Intercambios como este favorecen el aprendizaje mutuo", ha dicho Bazaga, que ha recordado que Extremadura trabaja, a través de la línea Extremestiza, para estrechar los lazos con América.

Finalmente, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha trasladado que Cáceres ya es finalista a ser Capital Europea de la Cultura en 2031 y les ha comentado que este fin de semana acogemos la Asamblea del Grupo Español de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Una ocasión que aprovechará para trasladar al resto de alcaldes del grupo la posibilidad de explorar vías de colaboración entre las ciudades Unesco de Iberoamérica y las de España, como posibles hermanamientos, tal y como los embajadores le han propuesto en la recepción.