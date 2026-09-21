La Diputación de Cáceres abre el plazo de solicitud de plantas ornamentales de otoño del vivero provincial

Archivo - Flores en el vivero provincial de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha abierto el plazo para que los ayuntamientos de la provincia soliciten plantas ornamentales de otoño procedentes del vivero que la institución provincial tiene en la finca Haza de la Concepción, en Malpartida de Plasencia.

Los ayuntamientos interesados podrán formular sus peticiones hasta el próximo 2 de octubre y, en esta ocasión, se repartirán alhelíes, margaritas blancas o coles ornamentales, que son algunas de las especies de temporada que se podrán solicitar a través del Área de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería de la Diputación Provincial.

En total, en el Vivero Provincial se han producido alrededor de 36.000 plantas ornamentales de otoño de siete especies diferentes para la mejora estética y reverdecimiento de los municipios cacereños.

Los ayuntamientos interesados podrán realizar su solicitud enviando un correo electrónico a la diputación indicando el número de unidades requeridas y la ubicación prevista en el municipio, según informa la diputación cacereña.

La presente campaña de solicitud y entrega de plantas de flor se completa con la campaña realizada el pasado mes de abril, en la que se distribuyeron en torno a 47.000 unidades de plantas ornamentales de diez variedades distintas a los 163 municipios solicitantes.