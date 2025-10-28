Diputación de Cáceres anuncia 35.000 euros para el programa 'Vacaciones en paz' tras recibir a una delegación saharahui

El presidente de la Diputación provincial, Miguel Ángel Morales, ha mantenido una reunión protocolaria con la ministra de Cooperación del Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Fatma Mehdi. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación provincial, Miguel Ángel Morales, ha mantenido una reunión protocolaria con la ministra de Cooperación del Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Fatma Mehdi, el representante Saharaui en España, Abdulah Arabia, y el delegado Saharaui para Extremadura, Allali El-Mami.

Un encuentro enmarcado en la ronda de reuniones con distintas administraciones públicas que los representantes saharauis están manteniendo en distintas Comunidades Autónomas con el objetivo de retomar contactos e intercambiar información sobre la cuestión saharaui, tanto la parte política como la parte humanitaria, según ha explicado Fatma Mehdi, para poder marcar los pasos de futuro en materia de trabajo conjunto.

La ministra Mehdi ha destacado, igualmente, la solidaridad de Extremadura y la provincia de Cáceres con la participación en programas como Vacaciones en Paz, al que el presidente de la institución provincial cacereña ha anunciado que se destinarán 35.000 euros.

"Agradecemos esa disponibilidad y ese compromiso que tienen tanto las autoridades como el pueblo de Extremadura con la justa causa del pueblo saharaui", ha señalado Mehdi, quien ha añadido que confía en que, algún día, el gobierno español "vaya a responder a esas demandas y reivindicaciones que ya no son del pueblo saharaui, sino de todos los amantes de la justicia, de la legalidad internacional y, también, de la sociedad española".

Morales ha mostrado su "apuesta irrenunciable" al Programa Vacaciones en Paz, que en la provincia de Cáceres coordina anualmente la ONGD Nur Saharaui, informando sobre la consignación de 35.000 euros en los Presupuestos Provinciales de 2026 para el desarrollo de este proyecto.

Este apoyo se suma la entrega realizada a principios de 2025 de un camión cisterna del SEPEI a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Cáceres para facilitar el traslado de agua potable a los campamentos saharauis o la financiación de otros proyectos como la Caravana de Ayuda Humanitaria con alimentos para los Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf, promovido por FEDESAEX.