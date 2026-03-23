La Diputación de Cáceres apoya la obra de teatro 'Yuntera' para dar a conocer los hechos del 25 de marzo de 1936

Presentación de la obra 'Yuntera' que da a conocer los hechos del 25 de marzo de 1936 - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha presentado este lunes la obra de teatro 'Yuntera', de la compañía extremeña Escénico 700 pesetas, que está escrita por el periodista Juan Pedro Sánchez y protagonizada por varios artistas extremeños. En ella se reviven los hechos ocurridos en la región el 25 de marzo de 1936, cuando extremeños y extremeñas se rebelaron para recuperar las tierras que les habían sido arrebatadas.

El estreno de 'Yuntera' tendrá lugar el próximo 25 de marzo en el Auditorio Santa Ana de Plasencia, coincidiendo con el 90º aniversario de estos acontecimientos históricos. Este proyecto, en el que participa la institución provincial, tiene el objetivo de acercar la historia a la ciudadanía y fomentar el conocimiento de sus raíces y tradiciones.

Javier Prieto, diputado de Asistencia a Entidades Locales, ha señalado durante la presentación que "las instituciones tienen la responsabilidad de dar voz a hechos históricos tan relevantes para nuestra tierra, porque para comprender nuestro presente y proyectar nuestro futuro, es fundamental mirar hacia atrás y aprender de nuestra memoria colectiva".

La primera representación en Plasencia estará dirigida a estudiantes de diversos centros educativos, entre ellos del IES Virgen del Puerto, IES Sierra de Santa Bárbara, Colegio La Salle y Colegio Madre Matilde.

"Es fundamental que los niños y jóvenes puedan vivir estas historias, comprender el pasado de sus familias y de su región, y sentirse orgullosos de su historia", ha explicado Prieto. Tras esta primera cita, la Diputación llevará la obra a otros municipios de la provincia, ampliando así la posibilidad de que conozcan esta historia que forma parte del patrimonio cultural de Extremadura.

Juan Pedro Sánchez, autor de la obra, ha destacado la importancia de que los propios extremeños cuenten su historia. "Es fundamental contarnos nuestras propias historias, aquellas que se dejaron de transmitir y que habíamos olvidado", ha dicho Sánchez.

El autor también ha subrayado que la obra ofrece una visión cercana y humana de la historia de nuestros abuelos y bisabuelos, "centrada también en las mujeres, cuando aún no se hablaba de feminismo y del poder tan importante que ejercían dentro de las familias".

Por su parte, la actriz Camila Almeda ha expresado su preocupación por que "en los institutos no se enseña este episodio histórico y muchos jóvenes desconocen estos hechos". En la obra, Almeda da voz al personaje de Cándida, contribuyendo a acercar esta historia a las nuevas generaciones.

La inclusión de 'Yuntera' en Guiartex, el catálgo de artistas extremeños de la Diputación de Cáceres, refuerza su relevancia como proyecto cultural en Extremadura. La diputación continúa, de esta forma, apostando por iniciativas que combinan arte, educación e historia.