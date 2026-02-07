La Diputación de Cáceres asegura tener "todos" sus servicios desplegados y pide máxima precaución ante la alerta naranja

CÁCERES 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación provincial de Cáceres ha asegurado este sábado que mantiene "todos" sus servicios desplegados para hacer frente a la alerta naranja decretada en el norte de la región, así como ha pedido "máxima precaución" a la ciudadanía, dado que, señala, "sigue nevando" en algunas zonas.

Entre las acciones encabezadas por los servicios de la institución provincial destacan las maquinarias del Servicio de Infraestructuras que, en estos momentos, operan en La Garganta, así como en Piornal, realizando labores de limpieza de la vía y aplicando sal para garantizar la seguridad en carretera.

Asimismo, la diputación ha reiterado su recomendación de "evitar desplazamientos innecesarios" a lo largo de esta jornada en la cual la borrasca 'Marta' mantiene en alerta naranja por lluvias al norte de Cáceres, así como al sur de la provincia de Badajoz, Vegas del Guadiana, y Barros y Serena, por vientos.

A ello se suma, en el norte de la provincia cacereña, la alerta amarilla por nevadas que ha dado comienzo a las 11,00 horas de este sábado y se mantendrá hasta las 00,00 horas del domingo.