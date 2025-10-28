La Diputación de Cáceres avanza en un encuentro con deportistas medidas para volver a ser "referente" en este ámbito

Foto de familia del encuentro en la diputación cacereña con deportistas de la provincia. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mantenido un encuentro con deportistas de la provincia y federaciones donde ha valorado públicamente su esfuerzo y ha escuchado sus necesidades, proyectos y objetivos.

Un encuentro con el que la diputación ha querido "poner cara a los deportistas que están siendo un ejemplo a la ciudadanía y reafirmar el compromiso e implicación de la institución", ha señalado Morales, quien ha avanzado la puesta en marcha de medidas para que diputación vuelva a ser un "referente" en el ámbito deportivo de la provincia.

"El deporte en la Diputación de Cáceres ha sido durante mucho tiempo un referente y queremos que vuelva a tener esa fortaleza, ese empuje". Así, ha anunciado que establecerán convenios con la Facultad de Deportes, continuarán trabajando con los clubes de élite que serán, además la excusa para llegar a los pueblos y que los pueblos vengan, potenciaremos deportes menos conocidos, convenios con colegios...", recoge la Diputación de Cáceres en una nota de prensa.

El nadador Guillermo Gracia, 27 veces campeón del mundo de natación adaptada, poseedor de 22 récord nacionales y 6 récord internacionales y María Paredes, de Caminomorisco, subcampeona de España de escalada Boulder, han sido los dos deportistas encargados de dar voz a sus compañeros en este encuentro.

El nadador ha comenzado resaltando el apoyo que supone "saber que la diputación apuesta" por ellos para seguir entrenando y cumplir sus sueños; "en el Deporte nada es fácil, hay mucho esfuerzo y sacrificio y por eso es tan importante sentir que no estamos solos".

Por su parte, María Paredes ha expresado su orgullo de poder entrenar en un rocódromo que lleva el nombre de Alberto Ginés con todo lo que ello supone; vivir en una ciudad designada Ciudad Europea del Deporte 2026 y en una residencia para deportistas de alto rendimiento como es la Residencia Estable del Centro de Tecnificación Deportiva, CTD "Ciudad Deportiva.

"Espero que sigamos siendo un lugar de referencia de apoyo al deportista en España, y que cualquier niño no desee irse lejos para mejorar, sino que se sienta apoyado y poder seguir luchando por sus sueños", ha señalado.

La cita, en la que también han estado el diputado de Deportes, Pablo Miguel López y familiares de los deportistas que han recibido sus muestras de agradecimiento por su esfuerzo y apoyo, ha finalizado en salón de escudos convertido en un espacio de encuentro para escuchar y conocer necesidades, proyectos y objetivos de los jóvenes deportistas.