Diputación de Cáceres y la Beira Baixa avanzan en la constitución de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se ha reunido con el secretario de la Comunidad Intermunicipal de la Beira Baixa, João Carvalhinho, y con el responsable de Cooperación de esta comunidad, Artur Nunes - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se ha reunido con el secretario ejecutivo de la Comunidad Intermunicipal de la Beira Baixa, João Carvalhinho, y con el responsable de asuntos de Cooperación de esta entidad, Artur Nunes, para ultimar el proceso de creación de una Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT), un instrumento jurídico que permite a entidades públicas de distintos Estados miembros de la Unión Europea cooperar con personalidad jurídica propia, en este caso entre territorios de La Raya de Portugal y España.

Tal como ha explicado Nunes, la AECT servirá para cooperar a distintos niveles y poner en marcha proyectos comunes a nivel institucional, cultural o social.

"Es decir, que la frontera entre España y Portugal, que ya no existe, tenga una mayor fuerza, dé más fuerza a los pueblos, y ya que hay un entendimiento cada vez mayor, que esta plataforma sirva para el futuro de las regiones transfronterizas", ha incidido Nunes.

Con la vista puesta en el mes de septiembre, que se prevé que esté ya constituida, Carvalhinho ha incidido en la importancia de un instrumento como la AECT para fortalecer un territorio, el de Cáceres y la Beira Baixa, de 25.000 kilómetros cuadrados y medio millón de habitantes, que se ubica estratégicamente entre Lisboa y Madrid, y que "puede tener un papel importante para las relaciones entre los dos países".

"Un marco en el que la Unión Europea es clave, por lo que trabajamos -ha añadido- para que la línea de cooperación tenga una expresión europea y podamos ir a Bruselas con proyectos comunes y a reclamar lo que necesitamos para nuestro desarrollo".