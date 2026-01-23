La Diputación de Cáceres colabora en un número especial de la revista de cine Versión Original dedicada a Palestina

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, saluda al embajador de Palestina, Husni Abdel Wahed. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

MADRID /CÁCERES, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha colaborado en la edición del número 354 de la revista de cine Versión Original, de la Fundación REBross, una presentado este viernes en la embajada del Estado Palestino en España, en Madrid, con la presencia de actores, actrices, personas relacionadas con la cultura y el cine.

Personalidades que "muestran su compromiso, ya no con Palestina sino con su humanidad, sus valores, sus principios y así llegan a Palestina", ha dicho el embajador Husni Abdel Wahed.

En el acto, en el que ha participado el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, han estado presentes también el director y el coordinador de la publicación, Paco Rebollo y Marce Apolo, y la productora cinematográfica Esther García, reconocida de manera especial por su trabajo en la productora El Deseo y por producir la película española nominada a los Óscar "Sirat".

Este número especial de V.O. hace un repaso por 30 películas palestinas que muestran el genocidio que están viviendo en la franja de Gaza y en Cisjordania, así como las injusticias sufridas a lo largo de la historia por el pueblo palestino, señala la institución provincial en una nota de prensa.

"Treinta películas que son treinta victorias concretas de la mejor resistencia, la de la cultura, de la Palestina hecha por los palestinos de origen, o por los de adopción", recoge la publicación.

Palestina, tal como indica en la presentación Marce Apolo, es una cultura de paz y de belleza, de una paz, la única posible, que solo se puede construir sin armas y con cultura", así pues, "tienen en sus manos una concreta crónica de esa belleza, de esa paz, desconocida demasiadas veces para las masas, por lo que les deseamos que la disfruten en tanto el fragor de las bombas y el rugido del hambre nos lo permitan".

En un acto en el que se ha insistido en la necesidad de remover conciencias y contribuir a seguir trabajando por "un cine realista que refleje valores artísticos y humanos, porque son compatibles", Paco Rebollo ha querido reconocer públicamente el compromiso manifestado por la Diputación de Cáceres, mostrando una contraportada que "refleja el compromiso de una institución que se coloca al frente de la denuncia", en la que, con una paloma de la paz y los colores palestinos, se puede leer "No dejemos de hablar de Gaza".

En este sentido, el presidente de la diputación ha reiterado su compromiso y el de la institución para seguir luchando "contra la impunidad, la barbarie y la tragedia que sufre un pueblo que está siendo aniquilado ante el silencio del mundo".

Así, la revista invita a un viaje a través del arte y la cultura como uno de los mayores "gestos subversivos contra este orden desordenado", evidenciando la calidad del cine palestino, uno de los primeros pilares del cine árabe, tal como ha recordado el embajador.

Un viaje a "La voz de Hind", de Kaouther Ben Hacia; "Dos metros de esta tierra", Jaime Ahmad Natche; "La sal de este mar", Annemarie Jacir; "Un amor sin barreras", Michael Mayer, o "5 cámaras rotas", Edad Burnat y Guy David, con 25 películas más.

Por su parte, la productora Esther García, ha hecho un llamamiento, "como obligación", a "todo artista y persona que tenga una exposición pública , obligación a posicionarse, a hacer un alegato ante la vergonzosa tibieza del mundo".

Marce Apolo incidió en un hecho, que no considera casual, como es que "el cine palestino fue creciendo a medida que sus fronteras se han ido reduciendo", llamando, así a la reflexión y al valor de este arte.