La Diputación de Cáceres colaborará con Fexas para celebrar el III Encuentro Estatal de Infancia Sorda

El presidente de Fexas, José Manuel Cercas, y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, junto a la intérprete de signos - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres va a colaborar con la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas (Fexas) para celebrar en 2026 el III Encuentro Estatal de Infancia Sorda, que tendrá lugar en la provincia de Cáceres. Se trata de una iniciativa que reunirá, durante una semana, a niñas y niños sordos, venidos de distintos puntos del país, y a sus familias, en un espacio inclusivo, accesible y de convivencia.

Para conocer los detalles de esta cita, el presidente de la diputación cacereña, Miguel Ángel Morales, ha recibido este viernes al presidente de Fexas, José Manuel Cercas, que le ha explicado que "es un proyecto muy bonito y una oportunidad para el disfrute compartido de niñas y niños sordos y sus familias".

Cercas ha destacado que se trata de "una oportunidad para apostar por un proyecto muy bonito para la infancia sorda, que permita mejorar su calidad de vida y la de sus familias, favoreciendo el encuentro, el conocimiento mutuo y el disfrute compartido". Asimismo, ha subrayado la importancia de la colaboración institucional para hacer realidad esta iniciativa.

Por su parte, Miguel Ángel Morales ha mostrado el respaldo de la Diputación de Cáceres al proyecto y ha reafirmado el compromiso de la institución con las políticas de inclusión, accesibilidad y apoyo a iniciativas sociales que contribuyen a la igualdad de oportunidades y al bienestar de la ciudadanía, especialmente de la infancia.

"Desde la Diputación de Cáceres se trabajará de la mano de Fexas para avanzar en el desarrollo de este encuentro estatal, que situará a la provincia como referente en inclusión y atención a la diversidad", ha concluido.