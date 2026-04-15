La Diputación de Cáceres colaborará en la renovación de la flota de vehículos de Placeat

Reunión del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, con dirigentes de Placeat - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PLASENCIA (CÁCERES), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se ha reunido con representantes de la asociación Placeat Plena Inclusión y se ha comprometido a ayudar a la renovación de la flota de transporte que la asociación tiene para el traslado de los usuarios.

En la reunión, celebrada en el complejo cultural Santa María de Plasencia, Morales ha recibido a la presidenta de Placeat, Antonia García; la directora de la fundación, María Luz Iglesias, y al director gerente, Ramón Rubio, quien ha detallado que, actualmente, Placeat tiene 177 usuarios, de los que 93 son trasladados desde pueblos del norte de Extremadura hasta Plasencia, que es donde tienen las instalaciones para recibir terapias y servicios de atención.

"Esto hace que necesitemos tener una flota de vehículos en buen estado, su mantenimiento y la sustitución, en estos momentos, de alguno de ellos", ha apuntado Rubio, que ha recordado que la asociación y la Diputación de Cáceres vienen manteniendo una colaboración "muy buena, siempre hemos tenido su apoyo".

En este caso, se estudiará la fórmula, "o bien mediante una subvención, una ayuda parcial o total, pero que sea como sea nos permita adquirir y mantener los vehículos para poder seguir funcionando y prestando los servicios a nuestros usuarios y usuarias".

Cabe recordar que Placeat es una asociación placentina que trabaja con personas con discapacidad intelectual, que comenzó su andadura en 1972, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

EMPRESARIOS DE CORIA

Morales también se ha reunido este miércoles en Plasencia con el presidente de la Asociación Empresarial de Coria y Comarca (Asecoc),Raúl Trapo Pinto, quien le ha trasladado el deseo de estrechar la relación con la institución provincial, para estudiar futuras líneas de colaboración.

Algo que ha sido valorado por el presidente de la diputación, destacando la importancia de la acción conjunta público-privada para fortalecer el tejido empresarial y acompañar a las y los empresarios, "claves para el desarrollo de nuestra tierra y el mantenimiento del medio rural, que es objetivo claro y primordial de la diputación".

Asecop es una organización empresarial comarcal sin ánimo de lucro, constituida en 1994, cuyo objetivo es la coordinación, representación y defensa de los intereses empresariales de Coria y comarca, así como la promoción del desarrollo económico y la generación de oportunidades de empleo en el territorio.