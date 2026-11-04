Diputación de Cáceres y CTAEx colaborarán para mejorar la competitividad de productos agroalimentarios de la provincia

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, visita las instalaciones de CETAEx, en la carretera entre Villafranco y Balboa, en Badajoz. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cáceres y el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario de Extremadura (CTAEx) estudian posibles vías de colaboración para impulsar la investigación y la mejora de la calidad de los productos agroalimentarios de la provincia con el objetivo de contribuir al desarrollo económico y social del medio rural.

Se trata de apostar por la cooperación público-privada, la investigación y la innovación que permitirán mejorar la calidad de las producciones, fortalecer las empresas, generar empleo y contribuir a mantener la vida en nuestros pueblos.

Para ello, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha visitado las instalaciones de CTAEx, ubicadas entre Villafranco y Balboa, en la provincia de Badajoz, donde, acompañado por su director, José Luis Llerena, ha conocido de primera mano el trabajo de este centro tecnológico de referencia y las posibilidades que ofrece para avanzar en la innovación del sector agroalimentario.

La colaboración que se plantea parte de la premisa de que la provincia de Cáceres cuenta con productos agroalimentarios de una enorme calidad y potencial, como la miel, el aceite, los quesos o el tomate, que pueden reforzar su posicionamiento y competitividad a través de la investigación, la mejora de los procesos productivos y la incorporación de nuevas tecnologías.

Una cooperación público-privada que busca poner el conocimiento científico y tecnológico al servicio de agricultores, ganaderos y empresas, pero también de los municipios. "Porque mejorar la competitividad de las producciones significa fortalecer el tejido empresarial, generar oportunidades laborales, fijar población y contribuir a que nuestros pueblos sigan teniendo actividad económica y futuro", informa la diputación cacereña en nota de prensa.

EJEMPLOS TECNOLÓGICOS

Algunos de los ejemplos de que la tecnología está cambiando la agricultura es el uso del vapor para reducir las emisiones de CO2 en las empresas transformadoras de tomate, un sector en el que Extremadura representa entre el 70 y el 80% de la producción nacional y lidera las exportaciones españolas de tomate transformado.

O el impulso de Perrobot, un robot cuadrúpedo autónomo capaz de recorrer viñedos, plantaciones y explotaciones agrícolas, identificar diferencias dentro de una misma parcela y facilitar decisiones sobre el momento de la cosecha o la toma de muestras.

Cabe recordar que, desde su creación en 2001, CTAEx trabaja como asociación empresarial para ofrecer servicios analíticos, de investigación, desarrollo, innovación y formación, contribuyendo al desarrollo competitivo de las empresas agroalimentarias y a la obtención de alimentos sanos, seguros, saludables y sostenibles.

El centro integra distintas disciplinas científicas a lo largo de toda la cadena de valor agroalimentaria, desde la producción agraria y la biotecnología hasta la tecnología alimentaria y el control de calidad.

Para ello cuenta con una finca experimental destinada a la investigación agronómica y los ensayos de campo; una planta piloto alimentaria equipada para la transformación y experimentación con productos; laboratorios físico-químicos y de microbiología, así como talleres técnicos y Foodlab, un espacio de aceleración e innovación que pone sus infraestructuras al servicio de nuevos proyectos emprendedores.

Su actividad abarca tanto la investigación básica como la aplicada, la mejora de los procesos de producción y transformación, el desarrollo de nuevos productos, el control de calidad, la transferencia de resultados científicos y la formación especializada de los profesionales del sector.

La visita del presidente de la Diputación de Cáceres ha permitido conocer las posibilidades que ofrecen estas instalaciones y explorar fórmulas para acercar sus capacidades tecnológicas y de investigación al sector agroalimentario cacereño.

Durante el recorrido de las instalaciones Morales defendió que "la innovación debe estar al alcance de todos los municipios y de quienes trabajan y emprenden en ellos". "Agricultores, ganaderos y empresas necesitan herramientas que les permitan mejorar sus producciones, adaptarse a los nuevos retos y competir en mercados cada vez más exigentes", añadió.

En este sentido, la cooperación con centros tecnológicos como CTAEx puede convertirse en "una oportunidad para impulsar el valor añadido de los productos de la provincia, reforzar su calidad y abrir nuevas posibilidades de desarrollo", con el objetivo de que el medio rural tenga "más oportunidades, más empleo y más futuro".