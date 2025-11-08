La Diputación de Cáceres destina 100.000 euros a programas centrados en las mujeres en el mundo rural - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha convocado una nueva edición de las subvenciones directas destinadas a las 16 mancomunidades territoriales de la provincia para llevar a cabo programas que impulsen "el protagonismo de las mujeres en el desarrollo rural, económico y social".

Se cuenta con un presupuesto total de 100.000 euros, unos 6.250 euros para cada mancomunidad, para poner en marcha actuaciones que tengan por objeto estrategias como "ahondar en la memoria histórica y democrática de un pueblo o comarca y recuperarla con perspectiva de género", con el objetivo de reconocer a las mujeres de una generación "a las que se les negaron múltiples derechos" y visibilizando "su papel en el desarrollo social y económico".

También se subvencionará incentivar la participación activa de mujeres jóvenes y promover su liderazgo y su permanencia en el medio rural; proyectos para desmontar estereotipos sobre las mujeres rurales; y visibilizar el activismo asociativo de las mujeres en la recuperación y avance de sus municipios.

En las bases de la convocatoria se hace hincapié también en uno de los objetivos que persigue la diputación con estas ayudas, como es aunar esfuerzos, impulsar la participación de agentes territoriales y grupos de población en el diseño, programación y ejecución de cada uno de los proyectos, e incorporar, "en la medida de lo posible, a la comunidad educativa, el movimiento asociativo femenino, las personas mayores y las nuevas generaciones".

Cabe recordar que, el pasado mes de octubre, la vicepresidenta Primera de Territorio de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, entregó los premios a los mejores proyectos presentados en la pasada edición, siendo galardonadas las mancomunidades de Riberos del Tajo, por su proyecto 'Voces del ayer, raíces del mañana'; Las Hurdes, por el proyecto 'Hurdanísimas zurciendo saberes', y Valle del Jerte, por 'Nosotras. Mujer y memoria en el Valle del Jerte'.