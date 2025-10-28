La Diputación de Cáceres y Fexaf elaboran una guía sobre el dolor crónico para orientar a las personas afectadas

Portada de la guía de dolor crónico que ha elaborado la Diputación de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha financiado la elaboración de la 'Guía de fibromialgia, sensibilidad química múltiple y síndrome de fatiga crónica', una publicación sobre dolor crónico que ha elaborado la federación extremeña que aúna a las asociaciones en torno a estas enfermedades que implican dolor crónico, la Fexaf.

Se trata de una guía, como ha explicado la diputada de Políticas Sociales, Sheila Martín, con la que, por un lado, se quiere dar a conocer y hacer visible el diagnóstico de estas enfermedades y sus consecuencias en la sociedad actual, a la vez que se informa, se orienta y se ofrece apoyo a todas las asociaciones que forman parte de Fexaf.

Así, esta "guía de bolsillo" se va distribuyendo entre esas asociaciones, en charlas y en centros de salud, a profesionales y personas que la hayan solicitado. "Es un instrumento más -ha añadido Martín- para aportar pautas y llevar a cabo una mejora de calidad de vida en personas que padecen dolor crónico, previniendo y mejorando las limitaciones físicas y psicológicas".

En la elaboración de la guía han participado expertos como Josefa Costillo, coordinadora de la Unidad del Dolor de Badajoz; la doctora Mar Rodríguez, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria; el doctor Juan Carlos Segovia, especialista en Medicina de la Educación Física y Deporte, y Juan Francisco Moya, psicólogo, experto en Enfermedades crónicas y calidad de vida.