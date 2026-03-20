La Diputación de Cáceres impulsa la accesibilidad cognitiva en recursos turísticos de Garganta la Olla - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

GARGANTA LA OLLA (CÁCERES), 20 (EUROPA PRESS)

La diputada de Políticas Sociales de la Diputación de Cáceres, Sheila Martín, ha visitado este viernes la localidad de Garganta la Olla para conocer de primera mano el desarrollo del proyecto puesto en marcha por la institución provincial y Plena Inclusión para facilitar la accesibilidad congnitiva en recursos turísticos del municipio.

Martín ha estado acompañada por algunos usuarios y el responsable del área de Accesibilidad Cognitiva de Plena Inclusión, José María Tejeda, que han comprobado los nuevos carteles indicadores destinados a personas con alguna discapacidad o con dificultades cognitivas.

A partir de ahora, si una persona pasea por las calles y plazas de Garganta la Olla, en su caminar se irá encontrando tótems que irán ayudando en el camino a conocer el lugar, que se han colocado gracias al programa 'Promoción de la accesibilidad cognitiva', puesto en marcha para avanzar en "la inclusión real en el medio rural".

"Son actuaciones orientadas a mejorar la comprensión de los entornos, la información y los servicios públicos, actuaciones para toda la ciudadanía con alguna dificultad cognitiva, con discapacidad intelectual o del desarrollo", ha explicado Martín.

Este programa tiene como finalidad avanzar "en algo que es básico y que tenemos muy claro, como es conseguir, por parte de todos y todas, la consideración de estas personas como sujetos de derechos y deberes, favoreciendo su inclusión, autonomía y empoderamiento hasta alcanzar una plena ciudadanía".

José María Tejeda ha detallado que la intervención ha consistido en "la implementación de un plano háptico", una herramienta de accesibilidad universal que representa espacios arquitectónicos o urbanos mediante altorrelieve, texturas o braille.

Estos planos "se han colocado en los diferentes puntos de interés de la población; cada uno de los tótem y elementos informativos están redactados según las pautas y recomendaciones de lectura fácil, contando también con el sistema de audio para complementar otro formato de comunicación".

El objetivo principal, ha concluido Tejeda, es "que se conozca de manera sencilla y se comprenda la información turística que nos ofrecen todos los puntos de interés del pueblo".

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

En este sentido, Sheila Martín ha incidido en que "la accesibilidad cognitiva es una herramienta clave para garantizar la igualdad de oportunidades, especialmente en el medio rural, donde debemos redoblar esfuerzos para que nadie quede atrás".

En el recorrido, la diputada ha podido charlar y escuchar las opiniones de algunos usuarios y usuarias como José Luis Rongo o Marina Bravo, que han manifestado su satisfacción, indicando que sería positivo "que todos los pueblos tuvieran carteles con lectura fácil, porque nos ayudarían mucho a conocerlos".

Esta intervención en Garganta la Olla ha sido una de las que se han llevado a cabo a lo largo de 2025 en cinco municipios, junto a otras actuaciones de accesibilidad cognitiva, como la aplicación del sistema de lectura fácil en documentos oficiales municipales o en los acuerdos de pleno, con una inversión de 60.000 euros. Para este año, tal como ha informado la diputada, se ha aumentado el presupuesto a 100.000 euros, con el fin de llevar el proyecto a 14 municipios más.

El proyecto contempla la puesta en marcha de diferentes acciones dirigidas a facilitar el acceso y la comprensión de espacios, servicios e información pública. Entre ellas, destacan la utilización de herramientas como la lectura fácil, pictogramas, sistemas de señalización comprensibles o soluciones de wayfinding, adaptadas a las necesidades de cada entorno.

Asimismo, el proyecto contempla la participación activa de personas con dificultades cognitivas en la evaluación de los espacios y en la validación de contenidos en lectura fácil, garantizando así que las medidas adoptadas respondan a necesidades reales.

Entre los principales objetivos del proyecto se encuentran fomentar la accesibilidad cognitiva en entornos rurales de la provincia; garantizar el acceso en igualdad de condiciones a la información, la comunicación y los servicios; identificar y eliminar barreras en espacios públicos, edificios y sistemas de información; sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la accesibilidad cognitiva, e impulsar la formación del personal de atención al público.

Este programa también contribuye al cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad cognitiva, reforzando el compromiso de la Diputación de Cáceres con la inclusión social y la no discriminación.

La visita a Garganta la Olla se enmarca en la estrategia provincial de llevar este tipo de iniciativas a los municipios, especialmente a los de menor tamaño, para avanzar hacia una provincia más accesible, inclusiva y cohesionada.