La Diputación de Cáceres invierte 900.000 euros en el arreglo de las carreteras provinciales dañadas por las borrascas

Reunión del diputado de Fomento de la Diputación de Cáceres, Luis Fernando G. Nicolás, con las empresas adjudicatarias del mantenimiento de la red provincial de carreteras - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha invertido 900.000 euros en el arreglo y acondicionamiento de las carreteras de la red provincial que resultaron dañadas por las sucesivas borrascas de finales de enero y febrero, repartidas por diferentes zonas de la provincia.

La red de carreteras dependientes de la institución provincial --que asciende a 211 vías que suman más de 1.800 kilómetros-- está ya prácticamente operativa y se garantiza la conexión y la movilidad entre los municipios cacereños.

Actualmente, solo permanece cortado un tramo de la red, concretamente el que une Berzocana con Logrosán, donde se produjo un desprendimiento de mayor envergadura y sobre el que se está interviniendo con una inversión de 400.000 euros.

Este tramo de la CC-428 se abrirá "en breve", según se ha puesto de manifiesto en la reunión que ha mantenido este jueves el vicepresidente Tercero de Infraestructuras, Luis Fernando García Nicolás, con las empresas adjudicatarias de los contratos para la conservación el mantenimiento, conservación y explotación de la red viaria provincial.

García Nicolás ha explicado que la diputación cacereña ha solicitado apoyo económico al Gobierno de España para hacer frente a estos gastos extraordinarios derivados de los daños por las intensas lluvias y el fuerte viento.

MÁS INVERSIÓN

En la reunión han participado las empresas adjudicatarias de los contratos para el mantenimiento, conservación y explotación de la red provincial a los que se ha destinado un presupuesto de 19,5 millones de euros, un 30% más que en el contrato anterior.

Estos nuevos contratos han permitido garantizar la seguridad y la operatividad de las carreteras provinciales, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y garantizar la circulación incluso en situaciones adversas como la climatología desfavorable.

Por zonas, las empresas que están ya actuando en cada una de las zonas operativas de la provincia, que son en la Zona 1 Coria y noroeste de la provincia, con 69 carreteras y 507,91 kms de longitud, las empresas adjudicatarias son la UTE Sendín Pavimentos y Abastecimientos SA-Fernández Piñero Obras Públicas SL.

En la Zona 2 Plasencia y noreste de la provincia, se cuenta con 55 carreteras que abarcan 428,51 kms de longitud, y las empresas encargadas de su conservación son la UTE Construcciones Araplasa SA - Recursos Forestales SL. En la Zona 3 Cáceres y suroeste, un total de 49 carreteras pertenecen a la red provincial con 481,76 kms de longitud, y la empresa adjudicataria es Ecofilia SA.

Finalmente, la Zona 4 Trujillo y sureste de la provincia cuenta con 38 carreteras y 426,18 kms de longitud. La UTE formada por Asfaltos y Aglomerados Santano SA - Desmontes Forestales Duque Alcalde SL es la adjudicataria del contrato de mantenimiento de las vías de esta zona.

Cabe recordar que el presupuesto de licitación de estos contratos ascendía a 19,5 millones de euros y tendrán una duración de tres años con la posibilidad de una prórroga de dos más, con lo que la inversión aumentaría a 32,5 millones de euros.