La Diputación de Cáceres lanza su programa para la conservación de documentos de archivos municipales - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Archivo, Bibliotecas y Gestión Documental de la Diputación de Cáceres ha lanzado la segunda edición del programa 'Diputación Restaura', destinado a la conservación del patrimonio documental de la provincia.

Tras el éxito de una primera edición, tal como ha explicado la responsable del área, Montaña Paredes, "se consolidan estas actuaciones sobre documentos que precisan una conservación preventiva o una restauración urgente motivada por el estado en el que se encuentran".

Así, desde este lunes, 20 de abril, se abre esta segunda convocatoria, a la que se pueden presentar los ayuntamientos de municipios menores de 10.000 habitantes, que conserven en su archivo municipal documentos en mal estado. La presentación será a través de la sede electrónica de la diputación.

Las solicitudes serán valoradas, entre otras cuestiones, por el grado de deterioro, el valor histórico, la antigüedad, el contenido de los documentos, así como el número de habitantes del municipio y la fecha de solicitud.

Los procesos serán realizados por profesionales cualificados que garanticen el respeto al original, la reversibilidad de los tratamientos y materiales empleados y la fácil identificación de los elementos añadidos.

Cabe recordar que la Diputación de Cáceres trabaja desde hace tiempo ofreciendo a los ayuntamientos asesoramiento técnico y apoyo económico para sus archivos, a través del Programa de Organización de Archivos Municipales que lleva funcionando desde 2005. También se han realizado intervenciones puntuales de conservación y restauración de documentos en distintos archivos de la provincia.

En cuanto a la primera edición del programa 'Diputación Restaura' han sido 29 documentos de 11 ayuntamientos los que se restauraron y se pudieron contemplar en la exposición 'Restaura. La memoria de los documentos', durante los meses de febrero y marzo de este año, en la sala Pintores 10 de Cáceres.