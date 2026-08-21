La Diputación de Cáceres ofrece 120 plazas en ocho cursos formativos del proyecto ISLA para desempleados

Participantes en un curso formativo sobre primeros auxilios
Participantes en un curso formativo sobre primeros auxilios - DIPUTACIÓN DE CÁCERES
Europa Press Extremadura
Publicado: viernes, 21 agosto 2026 13:27
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CÁCERES 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres, a través del proyecto ISLA V, ha abierto el plazo de inscripción de ocho nuevos itinerarios formativos gratuitos, con un total de 120 plazas, dirigidos a personas desempleadas de la provincia. Los cursos se impartirán en ocho municipios y combinan formación teórica, prácticas en empresa y ayudas económicas para el alumnado que cumpla los requisitos establecidos.

Los nuevos itinerarios, con 15 plazas cada uno, responden a las necesidades específicas del tejido productivo de cada territorio. Así, por ejemplo, un curso se centrará en el comercio electrónico y 'dropshipping', con 330 horas, y se desarrollará en Pajares de la Rivera (Riolobos).

Otro curso será sobre actividades auxiliares de almacén con manejo de carretillas y plataformas elevadoras de personas, de 280 horas, en Garrovillas, Valdastillas y Talayuela; atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, de 545 horas, en Holguera; servicios auxiliares de peluquería y cuidados estéticos, de 445 horas, en Coria; y operaciones básicas de cocina y corte de jamón, de 430 horas, en Alcuéscar.

A esta programación se sumará próximamente el itinerario de panadería y repostería artesana, de 260 horas, en Santibáñez el Bajo, cuyo inicio está previsto para el mes de noviembre.

PRÁCTICAS Y AYUDAS ECONÓMICAS

Los itinerarios incluyen prácticas profesionales tutorizadas en empresas del entorno. Además, el alumnado que cumpla los requisitos establecidos, entre ellos el criterio económico y adquirir la condición de persona formada, podrá optar a una ayuda económica por asistencia.

En este programa formativo pueden participar personas desempleadas, inscritas como demandantes de empleo en el Sexpe y empadronadas en la provincia de Cáceres, con preferencia para quienes residan en el municipio donde se imparte cada curso.

El plazo está abierto y la solicitud puede presentarse de forma online a través del registro electrónico; de forma presencial en mancomunidades o ayuntamientos; en la Sede Electrónica de la Diputación de Cáceres; o por cualquier otro medio previsto en la normativa vigente.

Toda la información, los modelos de solicitud y la documentación necesaria están disponibles en el portal de la Agencia de Empleo de la Diputación Provincial de Cáceres, según informa la institución provincial.

Cabe recordar que el proyecto ISLA V está cofinanciado al 85% por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), en el contexto del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Éfeso), del periodo de programación 2021-2027.

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