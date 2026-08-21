La Diputación de Cáceres ofrece 120 plazas en ocho cursos formativos del proyecto ISLA para desempleados

Participantes en un curso formativo sobre primeros auxilios - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres, a través del proyecto ISLA V, ha abierto el plazo de inscripción de ocho nuevos itinerarios formativos gratuitos, con un total de 120 plazas, dirigidos a personas desempleadas de la provincia. Los cursos se impartirán en ocho municipios y combinan formación teórica, prácticas en empresa y ayudas económicas para el alumnado que cumpla los requisitos establecidos.

Los nuevos itinerarios, con 15 plazas cada uno, responden a las necesidades específicas del tejido productivo de cada territorio. Así, por ejemplo, un curso se centrará en el comercio electrónico y 'dropshipping', con 330 horas, y se desarrollará en Pajares de la Rivera (Riolobos).

Otro curso será sobre actividades auxiliares de almacén con manejo de carretillas y plataformas elevadoras de personas, de 280 horas, en Garrovillas, Valdastillas y Talayuela; atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, de 545 horas, en Holguera; servicios auxiliares de peluquería y cuidados estéticos, de 445 horas, en Coria; y operaciones básicas de cocina y corte de jamón, de 430 horas, en Alcuéscar.

A esta programación se sumará próximamente el itinerario de panadería y repostería artesana, de 260 horas, en Santibáñez el Bajo, cuyo inicio está previsto para el mes de noviembre.

PRÁCTICAS Y AYUDAS ECONÓMICAS

Los itinerarios incluyen prácticas profesionales tutorizadas en empresas del entorno. Además, el alumnado que cumpla los requisitos establecidos, entre ellos el criterio económico y adquirir la condición de persona formada, podrá optar a una ayuda económica por asistencia.

En este programa formativo pueden participar personas desempleadas, inscritas como demandantes de empleo en el Sexpe y empadronadas en la provincia de Cáceres, con preferencia para quienes residan en el municipio donde se imparte cada curso.

El plazo está abierto y la solicitud puede presentarse de forma online a través del registro electrónico; de forma presencial en mancomunidades o ayuntamientos; en la Sede Electrónica de la Diputación de Cáceres; o por cualquier otro medio previsto en la normativa vigente.

Toda la información, los modelos de solicitud y la documentación necesaria están disponibles en el portal de la Agencia de Empleo de la Diputación Provincial de Cáceres, según informa la institución provincial.

Cabe recordar que el proyecto ISLA V está cofinanciado al 85% por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), en el contexto del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Éfeso), del periodo de programación 2021-2027.