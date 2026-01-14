La Diputación de Cáceres ofrece cursos online gratuitos en el sector industrial y tecnológico - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cáceres, a través de su Agencia de Empleo, ha activado un plan estratégico de formación profesional orientado a preparar a la población activa para los grandes retos industriales y tecnológicos en la provincia.

Los cursos están orientados a cubrir las necesidades reales del tejido empresarial y se centran en temáticas de áreas estratégicas como la automatización industrial, la robotización, el mantenimiento electromecánico, el manejo de maquinaria herramienta y otras competencias técnicas demandadas por la nueva industria 4.0.

La formación es totalmente gratuita y 100% online, flexible y adaptable al ritmo de cada participante. Además, quienes completen al menos 200 horas recibirán un diploma acreditativo de participación y aprovechamiento, válido para procesos de acreditación de competencias profesionales adquiridas por vías no formales o experiencia laboral.

Las inscripciones ya están abiertas y podrán formalizarse directamente en la página web de la Agencia de Empleo de la institución provincial.

Con esta iniciativa, la diputación cacereña "reafirma su compromiso con un modelo productivo basado en la digitalización y la nueva industria 4.0, apostando por un nuevo modelo para la provincia capaz de generar un mayor valor añadido a los productos y servicios realizados o prestados por el tejido empresarial provincial", informa en nota de prensa.