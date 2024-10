La Diputación de Cáceres participa en un proyecto para impulsar la economía social en el sector agroalimentario

CÓRDOBA/CÁCERES 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Turismo y Juventud de la Diputación de Cáceres, Elisabeth Martín, ha participado en Córdoba en la reunión de arranque del proyecto Agrosocial, una iniciativa financiada por la Unión Europea con el objetivo de impulsar proyectos transfronterizos de economía social en el sector agroalimentario.

Este proyecto se enmarca en el programa Interreg VI-A España-Portugal (poctep) 2021-2027, y cuenta con un presupuesto de 2.090.202 euros, de los cuales el 25% es aportado por las entidades socias, para el desarrollo de actividades hasta finales de 2026.

La Diputación de Cáceres es una de las 11 entidades socias de este proyecto, cuyo beneficiario principal y ente de coordinación es la Diputación de Córdoba, que tiene como objetivo principal abordar los retos socioeconómicos que enfrentan las regiones rurales transfronterizas a través de la transformación digital de cooperativas agroalimentarias y del fomento del emprendimiento social.

Elísabeth Martín ha destacado que "este enfoque nos va a permitir revitalizar las comunidades rurales y retener el talento innovador, lo que se alinea con el trabajo que viene haciendo la Diputación de Cáceres en materia de reto demográfico y en pro de la creación de nuevas oportunidades laborales en el entorno rural cacereño".

El resto de socios son, por la parte española, el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz, Fundación Europea para la Innovación y Desarrollo de la Tecnología (INTEC), Cooperativas Agroalimenarias de Andalucía, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura y la Diputación de Lugo.

Por su parte, desde Portugal, están integrados en el proyecto el Município do Fundâo, la Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM Alto Minho), ODIANA Associaçâo para o Desenvolvimento do Baixo Guadiana y CONFAGRI - Confederaçâo Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal.

Durante el desarrollo del proyecto se pondrán en marcha líneas estratégicas de actuación, como la creación de un ecosistema transfronterizo de emprendimiento en la economía social agroalimentaria, y actividades para la mejora de la competitividad de cooperativas y empresas del sector.

También se implementará una plataforma virtual (Agrosocial Lab) para desarrollar capacidades formativas y entornos de experimentación y acciones para el impulso del relevo generacional y la promoción del empleo juvenil en las zonas rurales.