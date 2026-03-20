La Diputación de Cáceres posibilita rutas ciclistas y un concurso fotográfico por sus Territorios Unesco

La Diputación de Cáceres posibilita rutas ciclista y fotográfica por Monfragüe y el Geoparque - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres, a través del proyecto Territorios Unesco de la Euroace, ha organizado dos nuevas actividades para disfrutar y conocer, a través del ciclismo y la fotografía, las reservas de la Biosfera de Monfragüe, Tajo Internacional y el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

El objetivo es explorar el patrimonio y los paisajes y descubrir la riqueza de los territorios Unesco de la provincia de Cáceres sobre bicicleta, caminando o a través del objetivo de una cámara fotográfica.

Se trata de los circuitos Ciclo@teUNESCO y del concurso Fotografi@teUNESCO, que incluye 9 rutas cicloturistas-MTB y 3 rutas senderistas, con actividades medioambientales y turísticas; y un concurso fotográfico. Dos vías para hacer deporte, conectar con la naturaleza y capturar la esencia de cada rincón.

Rutas Ciclo@teUNESCO

Las rutas contempladas en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe son Ruta Casas de Millán-Villa del Arco (26 de abril), Ruta circular Casas de Miravete (10 de mayo) y Ruta Serradilla-Centro de Interpretación La huella del hombre (26 de septiembre).

En la Reserva de la Biosfera Tajo Internacional, la Ruta Carbajo-Herrera de Alcántara (11 de abril), Ruta Garrovillas de Alconétar-Alcántara (3 de mayo) y Ruta Dehesas de Membrío-Salorino-Herreruela (31 de mayo).

En el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, Ruta Bohonal-Casatañar de Ibor (28 de marzo), Ruta circular Navezuelas (23 de mayo) y Ruta circular Cañamero (12 de septiembre).

Cada ruta incluye alguna actividad turística y de naturaleza, y se contempla el alquiler gratuito de bicicletas para al menos el 20% del cupo, incluyendo un mínimo de 4 bicicletas eléctricas, además de avituallamiento. El plazo de inscripción a cada una de las rutas se irá abriendo según vaya aproximándose la fecha concreta.

Además se ha organizado un concurso fotográfico también como actividad del proyecto Territorios Unesco de la EUROACE, aprobado dentro del programa Interreg VI-A España-Portugal, liderado por la Diputación de Cáceres y con la Dirección General de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura como socia del proyecto.