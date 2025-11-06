La Diputación de Cáceres refuerza su apoyo a festivales del mundo rural como el Bellota Rock - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha reforzado su apoyo y compromiso con festivales y eventos culturales que dinamizan el mundo rural, como el Bellota Rock.

Así lo ha confirmado el presidente de la diputación provincial, Miguel Ángel Morales, en la reunión que ha mantenido con miembros de la Asociación Bellota Rock, una asociación nacida en un municipio de apenas 300 habitantes, Valdencín, y que "ha puesto en marcha un festival de música y de actividades paralelas que, desde su nacimiento, en 2013, ha demostrado que es un impulso al desarrollo del mundo rural".

Un apoyo que han celebrado y agradecido los miembros de Bellota Rock, que han incidido en que el apoyo institucional permitirá seguir consolidándose y creciendo con nuevos proyectos en nuevos municipios y escenarios, además de poder ir ampliando sus carteles con la presencia de más bandas extremeñas emergentes.