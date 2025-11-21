La Diputación de Cáceres se suma al 25N con un acto institucional en la Casa-Museo Guayasamín

CÁCERES 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el próximo martes 25 de noviembre, con un acto institucional que tendrá lugar a las 12,00 horas, en el Museo Guayasamín de la capital cacereña.

En la explanada de este museo, conocido también como Casa Pedrilla, se interpretarán piezas musicales a cargo de solistas de la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres. Posteriormente, en el interior del edificio, se presentará la exposición 'Paredes que hablan', una experiencia sensorial con la que se pretende dar voz a las víctimas invisibles de la violencia de género.

Se trata de una exposición de la Fundación Mujeres que será inaugurada por la vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez. También asistirá la diputada de Igualdad, Antonia Molina, y la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto.

Está previsto que el alcalde de Aldeanueva del Camino, Ricardo García, haga lectura de un manifiesto institucional. Cabe recordar que el pasado 27 de mayo en esta localidad cacereña, María Varela Pinero, de 38 años, fue asesinada a manos de su pareja. En lo que va de año, Extremadura ha registrado tres asesinatos machistas.