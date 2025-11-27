La Diputación Provincial solicita que la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato se ubique en Cáceres

Pleno ordinario de la Diputación de Cáceres del mes de noviembre - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 27

El pleno de la Diputación de Cáceres, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado una moción por la que se instará al Gobierno de España a que la sede de la entidad estatal Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y no Discriminación se ubique en la ciudad de Cáceres.

Este órgano fue creado por la Ley 15/2022 para garantizar y promover la igualdad de trato y no discriminación, abarcando ámbitos como el empleo, la educación, la sanidad y el transporte, ofreciendo asistencia y orientación a las víctimas, además de investigando, ya sea de oficio o a instancias de terceros, posibles situaciones de discriminación. La presidenta de este organismo es María Teresa Verdugo, que fue nombrada, en junio de 2025, por la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

La moción aprobada ahora por el pleno de la Diputación de Cáceres considera que "será beneficioso para la provincia de Cáceres" contar con la sede de dicho órgano, así como del Centro de documentación y memoria sobre la discriminación, odio e intolerancia.

"Su elección -se indica en el texto de la iniciativa- coadyuva a potenciar el papel vertebrador de las instituciones públicas en el conjunto del territorio", además, continúa, "significaría un avance en la consecución de las medidas ante el reto demográfico que aprobó la comisión delegada del Gobierno de Reto Demográfico en marzo de 2021".

OTROS ASUNTOS

Por otro lado, la institución provincial sigue trabajando en actuaciones y soluciones para el abastecimiento de agua en las poblaciones afectadas por los incendios y el arrastre de cenizas con las últimas lluvias.

En este sentido, el pleno ha dado el visto bueno a la concesión de una subvención nominativa al Ayuntamiento de Jerte por valor de 160.000 euros, para la instalación y operación de una planta de filtración compacta de ósmosis para asegurar la calidad del abastecimiento de agua potable.

Cabe recordar que la Diputación de Cáceres, a través de su Consorcio MásMedio, y en colaboración con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, viene trabajando desde los incendios para garantizar el abastecimiento de agua en los municipios afectados.

Además, la corporación provincial también ha aprobado subvenciones nominativas, por valor de 44.287 euros, destinadas a asociaciones sin ánimo de lucro y entidades locales para gastos corrientes y de capital.

Es el caso de 18.000 euros para la mejora y renovación de instalaciones infantiles en el parque municipal de Torrejón El Rubio; 3.000 para que el Club Deportivo LGTBI+ Diverceres lleve a cabo actividades de promoción de espacios seguros; 16.945 euros para refinanciación del Plan Activa en las localidades de Casares de Hurdes, Valdeíñigos y Azabal, o 3.000 euros para la Fundación Primera Fila y el VI Encuentro de Cenas solidarias, entre otros.

También se ha dado el visto bueno a la delegación, por parte de los ayuntamientos de Valdefuentes, Collado de la Vera, Perales del Puerto y Santiago de Alcántara para la gestión y recaudación de diversos impuestos por parte del OARGT.

Concretamente, en el caso de Valdefuentes se trata del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y tasas del cementerio; de Collado de la Vera, para la gestión y recaudación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica; Perales del Puerto, multas por infracciones a la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, y en el caso de Santiago de Alcántara, las tasas de recogida domiciliaria de basura.

Por otra parte, se ha aceptado la delegación de competencias en materia de disciplina urbanística a la diputación, por parte de los municipios de Galisteo, Navas del Madroño, Entidad Local Menor Navatrasierra, Valdefuentes, Villa del Campo, Gargantilla, Santa Cruz de la Sierra y Segura de Toro. Y también se ha aceptado al adhesión de la Entidad Local Menor de Pradochano a la Central de Contratación de la diputación.

Además, se ha dado cuenta de la actualización del Protocolo de actuación frente a la violencia o acoso sexual y por razón de sexo y del Protocolo de actuación frente al acoso y la violencia contra las personas por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género y características sexuales para la diputación y sus consorcios y organismos autónomos.

Una actualización, tal como ha explicado la diputada de Igualdad, Antonia Molina, motivada por el IV Plan de Igualdad entre hombre y mujeres y en el conjunto de medidas LGTBI, acordado por la institución provincial en pleno de marzo de 2025.