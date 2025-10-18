Documentos históricos de Almaraz se exponen en la muestra 'Del arca de las tres llaves a la nube' - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición itinerante 'Del arca de las tres llaves a la nube', impulsada por la Diputación de Cáceres para dar a conocer documentos históricos de los archivos municipales, llega al Ayuntamiento de Almaraz donde se exponen auténticos tesoros documentales que narran la historia del pueblo.

La muestra se puede visitar hasta el 19 de noviembre, y en ella se puede apreciar una Real Ejecutoria de la Dehesa Nueva de 1828; el plano del proyecto de la Casa Consistorial de Almaraz, datado en 1962; un libro de actas municipales de 1852, y un cuaderno de 1921 con la memoria de la Comisión Recaudatoria de fondos para los soldados de Melilla, entre otros documentos.

Además, la muestra incluye paneles que explican cómo funcionan los archivos municipales y su importancia para conservar la memoria de los pueblos. Los documentos que se pueden ver han sido organizados y digitalizados a través del Programa de Organización de Archivos Municipales, en el que participa la Diputación de Cáceres.