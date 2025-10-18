La Federación Distrito Norte de Cáceres distingue la labor de los bomberos del Sepei en su convivencia federativa

La Federación Distrito Norte de Cáceres ha reconocido este sábado la labor del cuerpo de Bomberos del SEPEI de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Distrito Norte de Cáceres ha otorgado este sábado uno de sus reconocimientos especiales a los bomberos del Sepei de Cáceres por su "destacada labor y rápida intervención" en situaciones de emergencia, así como por su "compromiso con la seguridad y bienestar" de la ciudadanía del distrito.

Lo ha hecho en el marco de la celebración de la II Jornada de Convivencia Federativa del Distrito Norte, que ha tenido lugar en el Centro Cívico Mejostilla de Cáceres, contando con la presencia del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y del diputado de Recursos Humanos, PRL y Sepei, Alberto Ortega.

Además, explica la institución provincial cacereña en nota de prensa, este acto ha reunido a representantes de asociaciones vecinales, autoridades locales y provinciales, y a numerosos vecinos y vecinas del distrito, con el objetivo de fortalecer la colaboración y la convivencia entre todos los agentes sociales del territorio.

A lo largo de la jornada, la Federación ha distinguido también a otras entidades y personas por su apoyo y colaboración con las asociaciones del Distrito Norte, como ValorizA y el Grupo Espiga.

"La Diputación de Cáceres reitera su compromiso con el tejido asociativo y con los servicios públicos provinciales, que constituyen un pilar esencial para el desarrollo y la cohesión de los municipios cacereños", ha subrayado el presidente de la institución provincial.