La feria JATO llega de nuevo a Cáceres en junio para que los pueblos muestren el orgullo del mundo rural

La vicepresidenta Primeda de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, presenta la quinta edición de JATO, que se celebrará del 5 al 7 de junio - EUROPA PRESS

CÁCERES, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La feria JATO llega a su quinta edición en Cáceres, donde se celebrará del 5 al 7 de junio con numerosas actividades como desfiles de fiestas populares, moda con jóvenes diseñadoras, talleres de artesanía en vivo, degustaciones de productos gastronómicos, foros de empleo y actuaciones musicales que servirán para este escaparate del mundo rural en el que se quiere mostrar "el orgullo de ser de pueblo".

Así lo ha indicado la vicepresidenta Primera de Territorio de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, que ha presentado este jueves la programación de este encuentro provincial en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Mayoralgo, que ha abierto de nuevo sus puertas tras la compra por parte de la institución provincial.

Gutiérrez ha incidido en que JATO es una de las apuestas de la Diputación de Cáceres para dar a conocer el talento, la cultura, la innovación y las oportunidades en el conjunto de la provincia cacereña y, en especial, de sus pueblos. "Lo que queremos es reivindicar el enorme valor de los municipios rurales de la provincia como espacios de vida, emprendimiento, creatividad, sostenibilidad y futuro", ha dicho, al tiempo que ha destacado que, en esta edición, se ha invitado a la localidad portuguesa de Sertã para que muestre sus bondades.

En su intervención, ha defendido que el mundo rural "ha dejado de ser periferia para convertirse en referencia de modernidad, innovación y futuro", y ha subrayado que los pueblos "no solo representan tradición, sino también oportunidades de presente y futuro".

Gutiérrez ha insistido además en la importancia de no perder nuestra esencia "para saber de dónde venimos y tener claro hacia dónde queremos ir", apostando por transformar "los recursos y fortalezas del territorio en oportunidades reales".

Asimismo, ha señalado que JATO "se ha convertido ya en un referente y en el mejor escaparate del talento rural cacereño", un espacio que permite visibilizar "la riqueza humana, social, económica, empresarial y patrimonial de nuestros pueblos". Y ha recordado que este encuentro nace con la vocación de cambiar la mirada sobre el medio rural, mostrando una realidad moderna, dinámica y conectada con los grandes retos del siglo XXI.

"JATO pone rostro a quienes mantienen vivos los pueblos: personas emprendedoras, jóvenes, mujeres rurales, artesanos, productores locales, asociaciones culturales y colectivos sociales que impulsan la transformación del territorio desde la cercanía y el compromiso con su comunidad", ha finalizado.

ARTESANÍA, BIOMERCADO, DESFILES...

La programación de JATO 2026 contará con actividades repartidas por distintos espacios emblemáticos de la Ciudad Monumental de Cáceres. La Plaza de las Comarcas volverá a desplegarse por la Plaza Mayor, el mercado de artesanía en la plaza de las Veletas, GastroCáceres en la plaza San Mateo, el BIOmercado en el Foro de los Balbos, exposiciones de arte urbano, música en directo en Santa María, talleres participativos, desfiles y encuentros profesionales.

Uno de los grandes ejes será el V Foro Conecta Empleo-Talento, que se celebrará en distintos espacios como la plaza de San Jorge y el Palacio de Mayoralgo. Este foro reunirá a empresas y emprendimientos -sobre todo del ámbito tecnológico-, estudiantes, entidades y agentes del territorio para abordar las oportunidades laborales y de negocio en el entorno rural.

Entre los contenidos más destacados figuran experiencias empresariales ligadas a la sostenibilidad, la innovación tecnológica, la biotecnología o la transformación de sectores tradicionales, con proyectos como Moraleja Upcycling, Racket Planner, Finca Casarejo o Grupo Natac. Además, el foro incluirá demostraciones de inteligencia artificial, drones, realidad virtual, fabricación digital y nuevas tecnologías a través de la Red Circular FAB y El Círculo.

Como principal novedad de esta edición, el foro refuerza su apuesta por la inclusión de personas con discapacidad, incorporando la participación de entidades como Plena Inclusión y Fexas, con el objetivo de garantizar un espacio accesible y participativo para toda la ciudadanía y reivindicar "el talento sin barreras".

En este marco también se insertan las actividades que se desarrollarán en torno a la innovación y la fabricación digital de la mano de la Red Circular FAB y El Círculo, impulsados por la Diputación de Cáceres.

Durante los tres días de JATO, el Palacio de Mayoralgo acogerá demostraciones, talleres y experiencias vinculadas a tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad virtual, los drones, la sensorización o el prototipado digital, mostrando cómo la innovación puede generar nuevas oportunidades de desarrollo y empleo en el medio rural.

Otra de las señas de identidad de JATO, consolidada edición tras edición, es el Desfile de Moda Artesana y Sostenible, un escaparate para mostrar el talento creativo de diseñadores, diseñadoras y jóvenes promesas del sector textil a nivel provincial y regional. Precisamente este ha sido uno de los guiños en la presentación de JATO 2026, las diputadas y diputados han lucido prendas diseñadas y confeccionadas por las diseñadoras Emma Prieto, de Plasencia, y Águeda Valle, de Moraleja. Este desfile tendrá lugar el domingo 7 de junio, a las 11,00 horas, en la plaza de San Jorge.

La gastronomía ocupará igualmente un lugar protagonista en el espacio GastroCáceres, con la muestra de 14 productos de calidad (DOP e IGP) y con un espacio para que chefs de referencia regional, alumnado de escuelas de hostelería y productores locales ofrezcan sus propuestas y recetas a base de productos locales a través de showcookings, talleres y degustaciones.

La programación se completará con actuaciones musicales de grupos extremeños como Acetre, Los Niños de los Ojos Rojos y DevoKCRS (viernes 5 de junio); y Diván Du Don, Sínkope y Mala Sangre (sábado 6 de junio); instalaciones de arte urbano en vivo; o talleres de lengua y cultura extremeña impulsados por OSCEC, elemento que esta edición toma especial relevancia.

"Vamos a hacer promoción de nuestra lengua y de esos términos que casi están en desuso porque, de forma errónea, se nos ha creado el complejo de pensar que esas palabras son antiguas o que utilizarlas nos hace hablar peor. Creo que esa idea hay que desterrarla y sacar pecho también de nuestro patrimonio inmaterial, que es la lengua", ha incidido la vicepresidenta.

Para finalizar, Esther Gutiérrez ha hecho un llamamiento a "vivir y difundir JATO" y "a hacer gala de la importancia que tienen nuestros pueblos, de la gran valía, de las grandes oportunidades y que no somos periferia, sino que somos presente y futuro". "Dentro de unos años seremos la envidia y la mayoría de la gente de las ciudades querrá tener un pueblo y la calidad de vida que nosotros ya estamos disfrutando", ha concluido.

Como novedad, JATO 2026 contará con una aplicación móvil desde la que las personas asistentes podrán consultar en tiempo real toda la programación, horarios, ubicaciones y novedades del evento, facilitando así una experiencia más dinámica y accesible.