El Festival 'Tierras en Danza' lleva una veintena de actuaciones a cuatro municipios del Valle del Jerte y Madroñera

La diputada de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería, Angélica García, en la presentación de la sexta edición del Festival de Danza Contemporánea en el Medio Natural 'Tierras en Danza'. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición del Festival de Danza Contemporánea en el Medio Natural 'Tierras en Danza' llevará una veintena de actuaciones a los municipios de Baños de Montemayor, Hervás, Casares de las Hurdes, Cuacos de Yuste, municipios de la comarca del Valle del Jerte, y Madroñera.

La diputada de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería de la Diputación de Cáceres, Angélica García, ha acompañado a los representantes de Sinergos y bailarines Luis Agorreta y José Reches en la presentación de este proyecto que cuenta con una inversión de 6.000 euros de la institución provincial, dentro de la línea de subvenciones por concurrencia competitiva destinadas a asociaciones culturales.

Actuaciones a cargo de compañías y bailarines de referencia a nivel regional, como Adrián Herrera o Irene Naranjo, y nacional. Como novedad, este año, también el festival estará presente en Medina de las Torres, en la provincia de Badajoz, indica la diputación cacereña en nota de prensa.

Tal y como ha explicado la diputada provincial, desde la institución tratan que la cultura llegue "a todas partes", para que los pueblos "no se queden sin una oportunidad de disfrutar de espectáculos culturales de calidad".

Además, García ha mostrado su apoyo a la entidad organizadora y al proyecto porque "Tierras de Danza no solo busca mostrar piezas artísticas, quiere sembrar también un proceso a medio plazo, inspirar nuevas formas de redes en los territorios a través del arte, ensalzar los beneficios de la danza para la salud física y psicológica y democratizarla en el entorno rural".

Por su parte, Luis Agorreta ha explicado que el festival mantiene su esencia original que era la de "poder llevar esas actuaciones a los pueblos de la provincia de Cáceres y que la gente viva la experiencia no solo desde un punto de vista lúdico" pero, incide, Tierras en Danza también ha experimentado un cambio "se ha convertido en un espacio en el que poder compartir, crear y generar procesos".

De esta forma, el organizador del proyecto ha señalado que en la programación de este año, aparte de los talleres de iniciación al movimiento y la proyección de videodanzas, se incluyen otro tipo de procesos, "por ejemplo, en la zona del Valle del Jerte se llevará a cabo una creación, en colaboración con los habitantes, en torno a la figura del cerezo, que está "clarísimamente vinculada con la cultura de la zona".

Asimismo, en Las Hurdes o Cuacos de Yuste se ha previsto realizar unas jornadas en torno al duelo, combinando educación emocional con un profesional de la psicología con talleres de danza y una actuación final.

"Es decir, intentamos tratar temáticas que se vinculen con las poblaciones o que trasciendan la danza, para que no sea únicamente arte por el arte, que por supuesto es válido, sino que también, de alguna manera, se imbrique con la vida de las personas".

FECHAS CONFIRMADAS

En cuanto a las fechas ya cerradas para las actuaciones, el sábado 16 de agosto, en Baños de Montemayor, a las 20,30 horas, en la Plaza del Ayuntamiento, tendrán lugar los espectáculos "Vibra!" de la compañía de Arnau Pérez y "Todo este ruido" de Qabalum. Tras la actuación habrá un coloquio con los artistas.

El viernes 12 de septiembre, en Casares de Hurdes, se desarrollará el espectáculo de la compañía La Piel, y durante este mismo mes previsto que el festival aterrice en Madroñera, con una propuesta familiar de cuentacuentos danzados y dos actuaciones de danza contemporánea.

El resto de fechas se irán conociendo en los próximos meses, finalizando los últimos espectáculos y talleres en el mes de diciembre.

Asimismo, este proyecto contempla la formación en danza contemporánea dirigido a bailarines profesionales y semiprofesionales con el objetivo de inculcar las virtudes del deporte y descubrir os atractivos del norte de la provincia de Cáceres.

Así, entre los días 27 de julio y 1 de agosto, se han llevado a cabo en el Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural "El Anillo" una serie de talleres en técnica de danza contemporánea, GAGA o improvisación y creación, unido a actividades culturales y deportivas como rutas senderistas por la Garganta de los Infiernos y piragüismo en el embalse Gabriel y Galán.