La Fundación Yuste y la Diputación de Cáceres impulsan una programación más cercana a los municipios

El director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Fernando Pizarro, y el presidente de la Diputación de Cáceres y miembro del Patronato de la Fundación, Miguel Ángel Morales, en una reunión de trabajo - FUNDACIÓN YUSTE

CÁCERES 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Fernando Pizarro, y el presidente de la Diputación de Cáceres y miembro del Patronato de la Fundación, Miguel Ángel Morales, han mantenido una reunión de trabajo para explorar nuevos proyectos y vías de colaboración que permitan ampliar la presencia de las actividades de la Fundación en el conjunto de la provincia de Cáceres.

La Fundación Yuste es una entidad pública sin ánimo de lucro, de carácter cultural, científico, investigador y divulgador, integrada en el sector público fundacional de la Junta de Extremadura. Una naturaleza que, a juicio de Pizarro, implica también la responsabilidad de acercar su programación al conjunto de la sociedad extremeña.

"Tenemos que llegar al mayor número de ciudadanos posible y no quedarnos solo en las grandes ciudades, somos patrimonio de todos los extremeños y de la mano de la Diputación, podemos llegar proyectos muy interesantes para la provincia", ha señalado.

Pizarro ha explicado que gran parte de las actividades de la institución se desarrollan en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste, mientras que algunas iniciativas se trasladan también a las principales ciudades de la región. El objetivo ahora es avanzar en una mayor descentralización de esa programación y facilitar su llegada a otros puntos del territorio.

"Queremos llegar a los ciudadanos que no tienen oportunidad de desplazarse hasta Yuste, porque la Fundación es de todos los extremeños", ha añadido Pizarro.

Por su parte, Miguel Ángel Morales ha coincidido en la importancia de acercar la cultura, el conocimiento y las oportunidades de formación al conjunto de la provincia, prestando especial atención a los municipios que, por su ubicación o dimensiones, tienen más dificultades para acceder de manera habitual a este tipo de iniciativas.

"La cooperación entre instituciones es fundamental para vertebrar nuestro territorio. La Diputación conoce de primera mano las necesidades de los municipios y la Fundación Yuste cuenta con una programación y una capacidad de generación de conocimiento extraordinarias; unir esas dos fortalezas puede permitirnos desarrollar proyectos muy interesantes en toda la provincia", ha señalado Morales.

El presidente de la Diputación de Cáceres ha destacado asimismo el potencial que ofrece la provincia para acoger actividades vinculadas con la cultura, el conocimiento, Europa e Iberoamérica, y ha trasladado la disposición de la institución provincial a estudiar nuevas fórmulas de colaboración que permitan que la programación de la Fundación tenga una presencia más amplia en el territorio, informa la institución.