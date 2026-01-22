El Geoparque Villuercas-Ibores-Jara de Cáceres invita a viajar "a la historia de la tierra" con Geodisea

Presentación de Geodisea en el Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara - EUROPA PRESS

Unas 90 empresas de la zona ofrecen los fines de semana de noviembre más de 35 actividades de ocio

MADRID/CÁCERES, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara es uno de los grandes protagonistas en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid, donde este jueves se ha presentado 'Geodisea, un viaje por la historia de la tierra'. Se trata de un programa de unas 35 actividades de naturaleza, culturales, gastronómicas y astroturismo que cada fin de semana de noviembre se ofrecen en este enclave natural de la provincia de Cáceres con la colaboración de más de 90 empresas de la zona.

'Geosabor', 'Geocultura', 'Geoaventura' y Geoestrellas' son las cuatro temáticas que componen este programa que invita a los visitantes a conocer este Geoparque, que cuenta con más de 2.500 kilómetros cuadrados a lo largo y ancho de tres comarcas situadas al sureste de la provincia cacereña.

Los detalles de Geodisea, que ofrece unas 1.500 plazas en el total de actividades, se han presentado en el stand de Extremadura en Fitur con la presencia del diputado de Reto Demográfico y Espacios Naturales Protegidos de la Diputación de Cáceres, Javier Díaz Cieza, que ha estado acompañado por el director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Óscar Mateos; el director del Geoparque, José María Barrera, y la representante de la asociación de empresarios Mar Domínguez.

Díaz Cieza ha explicado que este programa de actividades, que nació hace nueve años bajo la colaboración público-privada, quiere poner en valor todos los recursos del Geoparque, como los productos con Denominación de Origen Protegida (DOP) --aceite, miel, quesos--, así como 50 geositios naturales, el patrimonio arquitectónico como el Monasterio de Guadalupe, o la limpieza de los cielos que permiten la observación de estrellas como destino 'starlight'.

Para ellos se ofrecen al público catas y degustaciones en los diferentes municipios del territorio; se visitan lugares como la mina Costanaza de Logrosán o la Cueva de Castañar de Ibor, o se realizan multitud de rutas y diferentes actividades deportivas, además de disfrutar de la observación astronómica, para lo que se está creando una red de miradores en todos los municipios para "intentar potenciar este enorme atractivo turístico que tenemos en nuestro Geoparque", ha dicho el diputado.

"Tengo la suerte de vivir en uno de los pueblos en los cuales las estrellas están cobrando un papel muy importante porque somos uno de los destinos donde mejor se pueden observar las estrellas", ha apuntado Díaz Cieza, que es también alcalde de Navalvillar de Ibor, uno de los municipios que conforman el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, por lo que ha invitado a visitar esta zona para vivir "una experiencia muy positiva de todo lo que se está haciendo allí".

EL GEOPARQUE, UNA JOYA

En parecidos términos se ha pronunciado el director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Óscar Mateos, quien ha resaltado que Geodisea es "un extraordinario proyecto" que prente poner en valor "la joya" que es el Geoparque de un modo sostenible y responsable.

"Sacar políticas, sacar proyectos que vayan en consonancia con la sostenibilidad y, sobre todo, con esa capacidad que tiene de crear empleo, crear empresas alrededor y, por supuesto, pues luchar contra la despoblación", ha dicho el responsables regional, que ha calificado el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara como "uno de los principales lugares geológicos de Europa" que ha conseguido ser "no solamente de orgullo extremeño, sino de orgullo internacional".

Mateos ha aplaudido el método de trabajo desplegado en este proyecto en el que se implican las instituciones como la Diputación de Cáceres o la Junta de Extremadura, pero también el Grupo de Acción Local, la Mancomunidad y, sobre todo, los empresarios, "una pata que a veces falta en alguno de estos proyectos" y "por mucho apoyo institucional que tengas, si no tienes el apoyo de los empresarios, difícilmente vas a poder sobrevivir en un evento como éste".

Y precisamente, en representación de la asociación de empresarios GeoVilluercas, Mar Domínguez, ha agradecido el apoyo institucional para sacar adelante las actividades que ofrecen empresas locales, lo que ayuda a su supervivencia y a la creación de empleo y dinamismo en el mundo rural. "Es muy divertido y os invito a que vengáis a recorrer nuestro territorio para conocer la cultura de todos los pueblos", ha dicho.

El director del Geoparque José María Barrera ha insistido en la modalidad de turismo que se promueve en estas comarcas, el 'geoturismo', que pretende fomentar el conocimiento del entorno, la implicación de los visitantes, y el respeto por los espacios naturales y su conservación a través de la colaboración con empresas locales que aportan la interpretación profesional.

"No se puede solamente ir, ver, pero no comprender porque entonces no participamos responsablemente en la conservación de todo este patrimonio, que es lo que nos interesa", ha dicho Barrera, quien ha incidido en que no solamente la sociedad local es responsable de la conservación de sus entornos, sino también los visitantes han de estar al cuidado de estos espacios naturales.

Un turismo que también puede ser itinerante a través de los desplazamientos por el Geoparque en autocarvanas, "un sector en auge a nivel europeo" y al que también se ha apuntado Geodisea, que ofrece una "gincana familiar" en este tipo de vehículos para descubrir el Geoparque por sus carreteras paisajísticas. "Esta ha sido de las actividades más innovadoras, más novedosas y más exitosas de la Geodisea", ha concluido Barrera.

Con todos estos ingredientes Geodisea celebrará el noviembre de 2026 su décima edición para vivir el turismo desde otro punto de vista y descubrir la riqueza geológica del Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara, que radica en el relieve apalachense que se repite en todo el sistema montañoso que lo domina, los Montes de Toledo.

Para seguir impulsando su desarrollo sostenible y traspasar fronteras, el diputado provincial Javier Díaz Cieza mantendrá una reunión --a las 15,30 horas, en el stand de Geoparques (pabellón 7)--, con representantes de la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo (México) para explorar posibles vías de colaboración con el Geoparque Comarca Minera de Hidalgo, fortaleciendo así la cooperación internacional entre geoparques.