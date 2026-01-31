Unas jornadas del programa IA Amparo llegan a Salorino para combatir la soledad y la brecha digital en el medio rural

La diputada de Políticas Sociales de la Diputación de Cáceres, Sheila Martín, durante la inauguración en Salorino de las jornadas 'Revolución Digital Senior: Saber, Hacer y Compartir' - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

CÁCERES, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Salorino se ha convertido este sábado en el epicentro de unas jornadas con las cuales se pretende combatir la soledad y la brecha digital entre las personas mayores.

Las mismas se enmarcan dentro del programa IA Amparo, iniciativa con la cual se pretende que lograr que la tecnología sirva para vivir mejor en los pueblos, siendo esta "útil, cercana y con acompañamiento", según ha destacado este sábado en su inauguración la diputada de Políticas Sociales de la Diputación de Cáceres, Sheila Martín.

Concebidas como encuentros "muy prácticos" que permiten reforzar competencias de forma directa y motivadora, y bajo el nombre de 'Revolución Digital Senior: Saber, Hacer y Compartir', este curso se plantea en forma de tres ediciones pensadas para ayudar a ganar confianza con el móvil, aprender usos útiles para el día a día y moverse con mayor seguridad en el entorno digital.

Así pues, a esta primera edición celebrada en Salorino, le seguirán Pinofranqueado el 21 de febrero y Malpartida de Plasencia el 14 de marzo, según ha avanzado en nota de prensa este sábado la institución provincial cacereña.

Junto a estas acciones formativas presenciales de fortalecimiento, el programa IA AMPARO contempla también el curso presencial 'Del Uso Básico de Internet a la Realidad Virtual', que se desarrollará en 37 ediciones repartidas por la provincia.

Se trata de una formación orientada prioritariamente a personas mayores con un enfoque práctico, paso a paso, para aprender a manejarse con el móvil e internet con seguridad y confianza, incorporando además experiencias guiadas con realidad virtual. El calendario, tal y como figura en la web del programa, se extiende del 2 de febrero al 30 de marzo de 2026, según la localidad.

A su vez, el programa ofrece dos propuestas totalmente online, de 15 horas cada una, pensadas para facilitar la participación sin desplazamientos: el curso 'Uso de la Inteligencia Artificial y de la Realidad Virtual en la atención sociosanitaria', orientado a incorporar herramientas actuales en un ámbito con alta demanda y oportunidades, y el curso 'Cuidarse para cuidar: la red de apoyo en la red', centrado en ofrecer recursos y estrategias digitales para personas cuidadoras, reduciendo sobrecarga y conectando con redes de apoyo.

Ambos se desarrollarán del 24 de febrero al 10 de marzo de 2026, con plazas limitadas a 200 personas por curso, según ha agregado la Diputación de Cáceres.

Por otra parte, para personas en búsqueda de empleo, el programa activa 'Impulso Digital para el Empleo', con cuatro acciones en Casar de Cáceres (4 de febrero), Riolobos (25 de febrero), Malpartida de Plasencia (11 de marzo) y Valencia de Alcántara (18 de marzo), centradas en competencias digitales clave, productividad, identidad digital y un uso práctico de la IA como apoyo para localizar oportunidades, mejorar candidaturas y desenvolverse en procesos cada vez más online.

En definitiva, 46 acciones formativas que combinan acompañamiento, utilidad práctica y aprendizaje en comunidad, estarán dirigidas a personas que residan en municipios menores de 5.000 habitantes, con inscripciones abiertas en la web oficial del proyecto iaamparo.dip-caceres.es.