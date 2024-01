Más de un millar de atletas de distintos países participan en el LIII Gran Premio Cáceres de Campo a Través

Se celebrará este domingo 21 de enero en el circuito 'Era de las Matas' de Malpartida de Plasencia



CÁCERES, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.050 atletas de distintos países participarán en el LIII Gran Premio Cáceres de Campo a Través que se disputará este domingo, 21 de enero, en el circuito 'Era de las Matas' de Malpartida de Plasencia.

Se trata de una de las citas deportivas emblemáticas de la Diputación de Cáceres que está incluida en el circuito mundial del World Athletics Cross Country Tour Silver, y que se organiza junto al ayuntamiento chinato y la colaboración de la Real Federación Española de Atletismo y de la Federación Extremeña de Atletismo.

Participarán atletas de España y de otros países como Kenya, Marruecos, Burundi, Portugal, Italia o Irlanda. Entre los nombres más destacados en categoría masculina están Abdessamad Oukhelfen, medallista europeo de cross por equipos en 2022, en Italia, y que recientemente ha batido el récord de España en 10K en Valencia; y Yassin Bouih, medallista con Italia en categoría mixta en Europeo de cross en 2022.

También participarán Sergio Paniagua, subcampeón de España en 2023, y medallista europeo de cross por equipos en 2022, y Yago Rojo y Jesús Gómez, medallistas europeos de cross por equipos, y de ellos, Yago Rojo tiene marca mínima en maratón para participar en los Juegos Olímpicos de París.

En cuanto a la categoría femenina, se contará con nombres como Mahida Maayouf, campeona de España 2023 de cross, y récord de España en distancia, con marca mínima para los Juegos Olímpicos de París, obtenido en el último Maratón de Valencia; la extremeña de Pasarón de la Vera Laura Luengo, tercera en la pasada edición del Gran Premio Cáceres, y que en el Maratón de Valencia obtuvo marca mínima para los Juegos Olímpicos, y Likina Amebaw, ganadora de los cross de Soria, de Alcobendas y Amorebieta, y tercera posición en la San Silvestre Vallecana.

Entre los atletas extremeños, además de los anteriormente nombrados, Laura Luengo, Sergio Paniagua y Yago Rojo, destacan otras nombres como Jorge González, Ricardo Rosado o Carla Arce. En cuanto a clubes extremeños participantes rondan la veintena.

Las categorías masculinas y femeninas son la Absoluta, que es la prueba reina, y las Sub 20, Sub 18, Sub 16, Sub 14, Sub 12, Sub 10 y Sub 8. La competición comenzará a las 10,15 horas, con la Sub 12 Mujeres y terminará a las 13,30 horas con la Absoluta Hombres.

El presupuesto para esta cita deportiva supera los 100.000 euros y los deportistas extremeños podrán a optar a diferentes premios económicos, ya que se repartirán unos 7.000 euros en premios entre los atletas regionales mejores clasificados de cada categoría.

AUMENTO DE INSCRIPCIONES

El diputado de Deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo Miguel López, ha presentado esta nueva edición en la que se ha visto un aumento de las inscripciones respecto al año pasado, unos 200 atletas más este año.

López, que ha estado acompañado del concejal de Deportes de la localidad anfitriona, José Ángel Delgado, y la representante de la Federación Extremeña de Atletismo, Remedios Márquez, ha manifestado la importancia de esta prueba, ya que está incluida en el circuito mundial del World Athletics Cross Country Tour Silver, y, además, será puntuable para la Liga Autonómica por Extremadura de Campo a través 2024.

"Estamos muy contentos, muy satisfechos con el trabajo realizado por parte del área de Deportes, pero también del ayuntamiento y de las federaciones, una apuesta muy importante por el deporte, que ha llevado a que este año haya aumentado el número de participantes, entre los que se cuenta con un elenco extraordinario, con numerosos deportistas de élite", algo que se podrá seguir en streaming, en el canal de Youtube de la Diputación de Cáceres, además de disfrutar in situ las personas que deseen desplazarse hasta Malpartida de Plasencia.

El diputado ha añadido que con este trabajo "contamos también con los ayuntamientos, y poder ver implicados pequeños municipios, y ponerlos en las agendas nacionales e internacionales deportivas, con todo lo que ello supone para el desarrollo y el movimiento económico, es algo que nos reafirma cada día más en nuestro compromiso con el mundo rural".

Precisamente, el concejal José Ángel Delgado ha manifestado "el orgullo de todos nosotros de volver a acoger, después de 31 años, este evento deportivo, y lo hacemos con la misma ilusión del primer día". Sí ha adelantado que "será un circuito duro, así que podemos disfrutar del verdadero campo a través", ha dicho.

Por su parte, desde la federación, Remedios Márquez ha animado a acercarse el domingo a presenciar un espectáculo deportivo "que está entre los mejores cross del mundo, y que permite ver a los mejores atletas".