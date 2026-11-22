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CÁCERES, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres se suma a la celebracióon de la Semana Europea de la Prevención de Residuos (EWWR 2026), que en esta edición lleva por lema 'Respeta los límites del Planeta', centrándose este año en la "suficiencia material".

Con el fin de implicar de manera directa a las nuevas generaciones, como ha detallado el vicepresidente del consorcio, Javier Prieto, MásMedio ha diseñado un programa educativo integral que combina la teoría en las aulas con la experiencia práctica en las instalaciones de gestión de residuos.

Así, del 23 al 27 de noviembre se celebrarán talleres en centros educativos de la provinca y visitas a puntos limpios. Los escolares de 5º y 6º de Educación Primaria (entre 10 y 12 años) vivirán una experiencia combinada que une el aprendizaje en el centro educativo con el contacto directo con la infraestructura provincial.

En concreto, 20 centros educativos de la provincia acogerán talleres formativos donde el alumnado identificará los residuos domésticos cotidianos y aprenderá el uso adecuado de los contenedores para fomentar buenas prácticas de reciclaje.

De forma complementaria, alumnos de diez de estos colegios realizarán visitas guiadas a la Red de Puntos Limpios de la provincia de Cáceres y a las áreas de compostaje. En estas instalaciones, recibirán charlas informativas sobre su funcionamiento, los residuos admisibles y no admisibles y el impacto directo de la vida diaria sobre el medio ambiente y los límites del planeta.

JORNADA EN EL PASEO DE CÁNOVAS

Este programa de actividades se completará con una jornada de sensibilización en el Paseo de Cánovas de Cáceres, el jueves 26 de noviembre, abierta a todos los públicos, de 16,00 a 20,00 horas.

En la zona central del citado paseo se instalará un punto informativo dinamizado con la ruleta del reciclaje para concienciar sobre el consumo sostenible de alimentos, la importancia de reparar objetos y de darles una segunda oportunidad.

La jornada ofrecerá una amplia programación de actividades lúdicas y talleres prácticos, además de hinchables para los más pequeños, taller de chapas y creación de imanes personalizados, juegos de mesa y Scrabble gigante, talleres de reutilización creativa, con la elaboración de monederos vaqueros y llaveros con tapones reciclados y retos educativos como 'El misterio del reciclaje' y la 'Ruleta del medio ambiente'.

"Con estas iniciativas desde MásMedio queremos fomentar una visión global y práctica de la economía circular, por lo que invitamos a la ciudadanía a sumarse y participar", ha concluido Prieto.