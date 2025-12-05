Mayores de la provincia de Cáceres se forman en el uso de la tecnología en el marco del programa IA-Amparo

Mayores aprenden a utilizar la tecnología en el marco de un programa - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Mayores de diversas localidades de la provincia de Cáceres se forman en el uso de la tecnología en el marco del programa IA-Amparo, que ha nacido de la colaboración entre la Diputación de Cáceres y la Federación Española de Universidades Populares, además del apoyo económico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de Fondos europeos Next Generation EU.

Se trata de un proyecto que "busca acercar la tecnología a las personas mayores del medio rural", y se hace con una "doble perspectiva", como es un lado, promoviendo la alfabetización digital entre los mayores y, por otro, preparando a personas del sector sociosanitario y de acompañamiento para mejorar la calidad de vida de la población que vive en entornos rurales.

De este modo, con este proyecto, que se considera piloto para extender próximamente, se llegará en total a 37 localidades de cuatro comarcas, como son Rivera de Fresnedosa, Sierra de San Pedro, Sierra de Gata y Tajo-Salor-Almonte, informa la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

Son cuatro cursos dirigidos a personas mayores de 65 años, y dos online dirigidos a desempleados del sector sociosanitario y cuidadoras, llegarán a un total de 2.460 personas.

En concreto, los cuatro cursos destinados a los mayores "buscan aportar la formación tecnológica suficiente para fomentar la conexión social, el acceso a servicios esenciales y la autonomía de los usuarios", señala la institución.

Así, los programas formativos son 'Del curso básico de internet a la realidad virtual'; '¡Aprende a utilizar tu móvil! Cómo comunicarte con tu familia en digital'; '¡Aprende a utilizar tu móvil! Centro de Salud online, tu centro de salud digital' y '¡Aprende a utilizar tu móvil! Utilizar la banca digital de forma segura'.

Cabe destacar que desde el pasado mes de septiembre se vienen desarrollando estos cursos en las 37 localidades, continuando actualmente y con previsión de llegar a marzo de 2026.

En cuanto a la formación online, que va dirigida a desempleados del sector sociosanitario, cuidadores y jóvenes con interés en el sector digital de los cuidados, contempla los cursos titulados 'Uso de la IA y la realidad virtual en la atención sociosanitaria' y 'Cuidarse para cuidar, la red de apoyo en la red'.