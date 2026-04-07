Miajadas (Cáceres) celebra la primera edición de GastroGusta para difundir su riqueza agroalimentaria

La alcaldesa de Miajadas, Isabel Ruiz; la diputada provincial María Toscano, y el promotor Mané Miranda en la presentación de la feria GastroGusta - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Miajadas celebra, del 16 al 19 de abril, la primera edición de GastroGusta para difundir la riqueza agroalimentaria de la zona. Se celebrará en una carpa que se instalará en el recinto ferial con 30 stand, donde se podrán degustar productos de la tierra y conocer toda la oferta natural y patrimonial de la comarca, además de visitar una muestra de maquinaria y tecnología del sector agroganadero y de la construcción.

Quesos, jamones, dulces, helados, arroces, tomates y muchos productos más se darán cita en esta feria que nace con el objetivo de potenciar la cultura gastronómica de la comarca de las Vegas Altas del Guadiana, la "gran despensa" de la región que abarca también una buena parte del sur de la provincia cacereña, por lo que este evento se presenta como "una buena representación de los sabores de la provincia de Cáceres".

Así lo ha indicado la segunda teniente de Alcaldía de Miajadas y diputada provincial, Isabel Ruiz, en la presentación de esta cita que ha tenido lugar este martes en la Diputación de Cáceres, junto a la también diputada provincial María Toscano, y el dinamizador y el promotor del evento Mané Miranda.

La fecha elegida en abril es para dinamizar el municipio en torno a esta feria que se retoma de nuevo en Miajadas con atracciones típicas de una feria de abril, por lo que habrá también atracciones, música y degustaciones de todo tipo, además de un espacio institucional para dar a conocer los paisajes y el atractivo turístico de la comarca, con especial atención al avistamiento de aves.

Ruiz ha desarrollado el programa de GastroGusta, que comenzará el jueves, 16 de abril, con música para los más jóvenes y atracciones para los más pequeños, aunque la inauguración oficial será el viernes, día 17, a las 11,00 horas, cuando se abrirá la carpa de GastroGusta y la Feria Multisectorial.

"Una feria que no solo vendrá acompañada de los sabores típicos de nuestra zona, sino también se potenciará el sector agrario de la construcción y de la automoción con una feria multisectorial que estará también en torno al recinto ferial, donde muchas empresas podrán visualizar todas sus maquinarias y toda la promoción en torno a estos sectores", ha indicado la concejala miajadeña, que ha añadido que este espacio multisectorial será un lugar donde las empresas podrán hacer negocios y conocer las últimas tecnologías en torno a estos sectores.

La inauguración oficial con las autoridades será el viernes a las 12,00 horas y, a partir de esa hora, habrá diversas actividades como talleres gastronómicos, pintacaras, y la apertura de atracciones de feria, a partir de las 18,30 horas. En la carpa joven habrá actuaciones musicales de tributos a diferentes grupos.

El sábado, día 18, continuarán las actividades desde las 11,00 hasta las 21,00 horas con la caseta de GastroGusta, para continuar a partir de esa hora en la caseta joven con más música y actuaciones de humor. El domingo por la mañana la carpa continuará abierta y a las 10,00 horas habrá una concentración de vehículos clásicos, así como talleres gastronómicos, actividades para niños y la actuación de la cantaora Tamara Alegre, sobre las 14,30 horas.

"La primera feria GastroGusta va a llenar todo lo que es el espacio de ese recinto ferial de alegría", ha resaltado Ruiz, que ha explicado que el domingo, el cierre de fiesta será sobre las 19,00 horas "para que todo el mundo pueda participar en ese entorno de un domingo hasta media tarde y puedan disfrutar de un gran fin de semana en Miajadas".

En su intervención, ha incidido en que esta y otras citas que se celebran durante todo el año tienen como objetivo la dinamización económica del municipio, así como la atracción de turismo y la creación de empleo que supone mantener este tipo de actividades en la Capital Europea del Tomate. "Seguiremos trabajando desde el ayuntamiento para que los productos de la zona sean conocidos en todo el mundo", ha concluido.

ANCLAJE DEMOGRÁFICO REAL

El promotor y organizador Mané Miranda ha resaltado que el programa de actividades busca atraer población al municipio y que "el anclaje demográfico sea real". "Si no hay actividades en los pueblos y en las ciudades, la gente joven se va", ha espetado, al tiempo que ha recordado que la feria de abril de Miajadas fue perdiendo importancia porque se potenció más la de agosto, cuando el pueblo se llena de los que regresan a su casa en verano, por lo que ahora se pretende impulsar esta nueva cita primaveral.

"Es una gran fecha, una forma de que venga la gente de fuera, los migrantes, y una forma de familiarizar y de anclar personas y proyectos a las ciudades", ha indicado Miranda, que ha subrayado que el programa está pensado para atraer a todo tipo de público, desde empresarios a la muestra multisectorial, hasta jóvenes a los conciertos.

Por su parte, la diputada provincial María Toscano ha recordado que la Diputación de Cáceres puso en marcha en septiembre de 2022 el proyecto 'Miajadas Gastronómica', que podría ser el germen de GastroGusta, "una iniciativa que nace con la ilusión de poner en valor nuestra gastronomía, nuestros productos y el talento de las personas y empresas que hacen grande el municipio de Miajadas".

"Miajadas cuenta con una riqueza gastronómica y productiva que merece ser conocida, promocionada y celebrada", ha resaltado Toscano, que ha explicado que GastroGusta no es solo un evento sino también una oportunidad para dinamizar el municipio, generar actividad económica, atraer visitantes y "proyectar una imagen positiva, moderna y acogedora de la localidad de Miajadas".

"GastroGusta será un espacio de encuentro, promoción y dinamización, donde la gastronomía se convierte en protagonista, pero también en motor de convivencia, cultura y desarrollo local", ha subrayado la diputada provincial, quien ha animado a toda la ciudadanía a visitar la localidad esos días para "compartir, descubrir y saborear Miajadas desde una perspectiva diferente".