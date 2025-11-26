Miguel Ángel Morales aplaude el anuncio de la fábrica de chips en Trujillo porque se cumplen "compromisos adquiridos"

Archivo - El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, atiende a los medios en una foto de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha valorado de forma positiva el anuncio de que Diamond Foundry y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) impulsarán la instalación en la localidad cacereña de Trujillo de una fábrica de componentes de chips de alto rendimiento, que contará con una inversión total de 2.350 millones de euros.

"Lo que conozco evidentemente es positivo en cuanto que va a crear empleo y vamos a ser vanguardia en el ámbito de la innovación y en este tipo de componentes electrónicos que son novedosos en el mundo. Por tanto, yo creo que es el cumplimiento de compromisos adquiridos", ha señalado el presidente provincial.

En este punto, ha tenido un recuerdo para el ex presidente extremeño Guillermo Fernández Vara, "que fue el pionero en este tipo de proyectos cuando mucha gente no creía que era posible instalarlos en la provincia de Cáceres".

"Por lo tanto, es una alegría que haya saltado la noticia por parte del Ministerio en Madrid. Otra cosa es la información", ha puntuzalizado, ya que ha indicado que como presidente de la Diputación de Cáceres no tiene "ningún tipo de información, más allá de lo que ha aparecido en los medios".

Según ha señalado Morales en declaraciones a los medios este miércoles en Cáceres, "hubiera sido deseable también, evidentemente, que desde el Gobierno de España se hubiera comunicado a las administraciones provinciales con la Diputación Provincial que hubiéramos sabido realmente todos los entresijos y todas las cuestiones".

"Me alegro, es una buena noticia, pero hasta ahí, no tengo más noticias porque a veces el Gobierno de España está demasiado lejos y no se acuerda de que la España rural también es una parte importante de España", ha concluido.