Miguel Ángel Morales asiste en Cáceres al estreno del documental sobre el político extremeño Muñoz-Torrero

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el productor, José Luis Pastor, en el estreno en Cáceres del documental sobre Muñoz-Torrero - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha asistido, junto a la presidenta de la Fundación Muñoz-Torrero y alcaldesa de Cabeza de Buey, Ana Belén Valls y el productor, José Luis Pastor, al estreno en Cáceres del documental 'Los Cuatro Entierros de Muñoz-Torrero', que tuvo lugar este pasado jueves en el Gran Teatro.

Un audiovisual sobre el ilustre extremeño Diego Muñoz-Torrero que "intenta recuperar a este personaje, su legado y la importancia que ha tenido en la Historia de España", ha apuntado Valls.

Con este documental la Diputación de Cáceres "quiere contribuir al conocimiento y reconocimiento de una figura clave para la Constitución de 1812, alguien que implantó conceptos como que la soberanía nacional reside en el pueblo", ha resaltado Morales.

"Muñoz-Torreo fue de las primeras figuras en España en defender la separación de poderes o la libertad de prensa y terminó de abolir la Inquisición. No se entiende por qué la Historia ha sido tan injusta con él", ha añadido el presidente provincial.

Igualmente, ha apuntado que "es de justicia que toda la ciudadanía de esta provincia y región tengan referentes, y que dejemos atrás esa imagen negra que se ha transmitido de nosotros, como si esta tierra hubiera sido un erial intelectual y de aquí nunca hubiéramos salido nada destacable".

Por su parte, el productor José Luis Pastor, de Not Too Late, ha explicado la complejidad de producir este documental "puesto que apenas hay imagen de Muñoz-Torrero y apenas hay escritos, porque prácticamente, de su puño y letra, no dejó nada escrito". "Sí tenemos los artículos de la Constitución que lógicamente él defendió, pero nos ha supuesto todo un reto", ha indicado. Pastor explicó también que el documental se ha completado con la participación de 14 especialistas en la época constitucional de 1812.

Junto a la proyección del documental, el cantautor Luis Pastor, que da voz a la figura de Muñoz-Torrero, junto a la cantante Lourdes Guerra, ofrecieron un breve concierto.

El documental está promovido por la Fundación Muñoz-Torrero con el patrocinio de la Diputación de Badajoz, la Diputación de Cáceres, el Ayuntamiento de Cabeza del Buey, Fundación CB, Fundación Cajalmendralejo, Fundación Extremeña de la Cultura y Aqualia.

Cabe destacar que Diego Muñoz-Torrero y Ramírez-Moyano (Cabeza del Buey, 21 de enero de 1761 - Oeiras e São Julião da Barra, 16 de marzo de 1829) fue un sacerdote, catedrático y político español que tuvo un destacado papel en la elaboración de la Constitución española de 1812.

Como diputado de las Cortes de Cádiz, fue el principal artífice del fin de la Inquisición española y uno de los máximos defensores de la libertad de imprenta.