Miguel Ángel Morales reivindica el emprendimiento rural durante su visita a Finca Casarejo en Navalmoral de la Mata

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha visitado la Finca Casarejo, ubicada en Navalmoral de la Mata, para conocer este negocio de emprendimiento rural - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha visitado la Finca Casarejo, ubicada en Navalmoral de la Mata, para conocer este emprendimiento que tiene como nicho de mercado la avicultura ornamental y de ocio desde el Campo Arañuelo, así como la investigación para el desarrollo de productos exclusivos, tales como piensos naturales a base de ajo, cúrcuma u orégano que aseguran una buena salud de las aves, más belleza y brillo de su plumaje.

Allí, junto al empresario Ramón Barbado, responsable de la empresa y actual presidente del Círculo Empresarial Moralo, conoció de primera mano las instalaciones de crianza de gallinas ornamentales y los espacios de almacenaje desde el que se distribuyen otros productos vinculados a la avicultura.

Aparte de los citados piensos, también se distirbuyen gallineros, incubadoras o camas biodegradables para aves en pellet de cereales y residuos de tabaco, una innovación de la empresa con acción antiparasitaria y mejor función absorbente.

Sobre las camas para aves con tabaco, Barbado explicó que "este producto es un ejemplo de la importancia de conocer el territorio en el que se inserta la empresa y de crear redes con otros emprendimientos de la zona. Llegamos a la mejora de las camas de pellets que ya veníamos implementando gracias a una visita a Cetarsa en la que nos recordaron las funciones insecticidas de la hoja de tabaco (nicotina)".

El proyecto Finca Casarejo emplea a una veintena de personas de la zona, entre las que se incluyen profesionales vinculados a la publicidad y comunicación, y es una referencia en la avicultura ornamental en España y Europa.

Tras esta visita, el presidente de la Diputación de Cáceres insistió en que las instituciones públicas deben "estar ahí", poniendo medios, fortaleciendo a los pueblos y apoyando a las personas que quieran quedarse y emprender desde cualquier lugar de la provincia, con políticas públicas, con iniciativas de programas de acompañamiento a emprendedores y emprendedoras con líneas de ayudas.

"Hay formas nuevas de hacer las cosas y en nuestra provincia hay mucho potencial y talento. Estoy convencido que a una persona que quiera vender bonsáis de encinas le va a ser más fácil hacerlo desde Campillo de Deleitosa que desde Barcelona", indicó el presidente provincial.

En ese sentido, Morales indicó además que, en esa tarea, la Diputación de Cáceres necesita ir de la mano de asociaciones empresariales territoriales como el Círculo Empresarial Moralo porque son "los que mejor conocen las necesidades", y los que mejor pueden transferir sus conocimientos a otros empresarios y a los más jóvenes.