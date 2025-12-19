El Mirador de la Memoria de El Torno (Cáceres) contará con aparcamientos y un itinerario peatonal - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 19 Dic. (EUROPA PRESS - 9

La Diputación de Cáceres ha sacado a licitación la construcción de aparcamientos y un itinerario peatonal en el Mirador de la Memoria, en la localidad de El Torno. Una actuación que contará con un presupuesto de 480.000 euros y que se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de La Vera-Valle del Jerte.

La Plataforma de Contratación del Sector Público ya ha publicado la licitación de la obra que contempla llevar a cabo zonas de aparcamientos disuasorios inteligentes para la gestión sostenible del territorio, de manera especial en puntos como es el Mirador de la Memoria, uno de los puntos de mayor afluencia de público del Valle del Jerte, situado en la carretera CC-232, de titularidad de la Diputación de Cáceres.

Así, con un presupuesto de 480.000 euros, se plantea dotar de aparcamientos para turismo, facilitar áreas de descanso, crear itinerario peatonal panorámico, creando pequeños miradores y plataformas en su recorrido, y generar aproximación a nuevas zonas de escalada.

La zona de actuación afecta a una superficie aproximada de 1,5 hectáreas, que se extiende desde el entronque con un camino público en el punto kilométrico 3,2 de la CC-232, hasta el Mirador de la Memoria, situado a unos 350 metros en dirección ascendente por la carretera.

Las actuaciones principales serían la adecuación de acceso desde la CC-232 a camino público hacia zona de nuevo aparcamiento; la ampliación de la plataforma y mejora del firme del camino rural pavimentado existente de acceso a fincas particulares; la adecuación de aparcamientos disuasorios en distintos márgenes de este camino, adecuación naturalizada de, aproximadamente, 1.543 metros cuadrados para implantación de aparcamientos exclusivos para turismos en la meseta.

También se ejecutará un recorrido peatonal hasta el mirador, sobre el terreno natural, se incorporarán pasarelas de madera, escaleras, zonas de descanso y miradores. Se trata de un recorrido de aproximadamente 250 metros ascendentes, salvando un desnivel de más de 33 metros con miradores en distintas direcciones, culminando en el propio Mirador de la Memoria.