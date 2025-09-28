La moda sostenible hispano-lusa cierra con un desfile en la Plaza del Mercado de Plasencia la Feria Resotex

El desfile ha tenido lugar este domingo en la Plaza del Mercado de Plasencia - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PLASENCIA (CÁCERES), 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Propuestas de 14 diseñadores españoles y portugueses han desfilado este domingo por la Plaza del Mercado de Plasencia, poniendo así el broche de oro a la segunda edición de la Feria Transfronteriza de Moda Sostenible y Reciclaje Textil (Resotex).

De este modo, pese a una lluvia que ha obligado a trasladar la pasarela a la referida plaza, cientos de asistentes al desfile han podido disfrutar de los distintos trajes y vestidos, complementos o prendas de lencería que iban sucediéndose a lo largo de la cita, según informa la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

Entre las propuestas que han deslumbrado en la pasarela destacan trabajos con lana sostenible merina, como los de Dehesa Lana o los de Charlotte Houman; el arte en la moda de Corsinología o de María José Cuadrado; el estilo personalísimo de Emma Prieto, o la reinterpretación del pasado de Vintivintae y Águeda Valle.

A ellas se suman la visión folk de 100Colores100; la energía de Isabel Romero; la lencería de Nansú; el hilo cien por cien reciclado de Ri-Peter y J. Gomes; los accesorios sostenibles de Luis Balao; los bordados de Jesús Naveiro, y la interpretación teatral de la moda de Rubén Lanchazo.

Al desfile, también ha acudido el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, quien ha mostrado su satisfacción por el resultado de esta segunda edición de una cita a la cual ha reivindicado como "más que una feria" un "trabajo de sensibilización, compromiso y concienciación con el medio ambiente y el consumo responsable".

Cabe señalar que desde este próximo lunes, 29 de septiembre y hasta el 10 de octubre, Resotex continuará con la campaña de sensibilización "Dale una vuelta a tu ropa", que, aprovechando el comienzo del curso escolar, va a llevar a centros educativos de Plasencia, llegando a 500 escolares, aproximadamente.