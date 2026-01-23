Montehermoso (Cáceres) se prepara para vivir su tradicional fiesta de Los Negritos en honor a San Blas - EUROPA PRESS

CÁCERES 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Montehermoso se prepara para vivir una de las fiestas más tradicionales de la provincia: Los Negritos de San Blas, que volverán a danzar por las calles del municipio los días 2 y 3 de febrero, bajo la mirada de miles de visitantes que disfrutarán de esta fiesta declarada de Interés Turístico Regional desde al año 2006.

Se trata de una fiesta que mantiene todos los elementos típicos y tradicionales que han viajado a través de generaciones y que se acompaña con una serie de actividades complementarias con las que se pretende dinamizar el municipio.

La diputada de la Diputación de Cáceres, Sheila Martín, ha acompañado a la alcaldesa de Montehermoso, Rosa Isabel Garrido, y al concejal de Festejos, José Carlos Martín, en la presentación de la programación de los festejos, junto al tamborilero Millán Garrido.

Las danzas de los ocho negritos, las burlas y bufonadas del palotero, la música del tamborilero y los cordones de San Blas para las afecciones de garganta son los protagonistas de esta fiesta de tradición centenaria.

"Los Negritos de San Blas representan una tradición viva, transmitida de generación en generación que aúna música, danza y simbolismo y que constituye un ejemplo del rico legado cultural que atesora el territorio cacereño y que tiene una arraigada tradición en Monthermoso", ha dicho la diputada provincial, que ha destacado el compromiso de la institución provincial "con la protección, promoción y difusión de nuestras tradiciones populares".

Por su parte, la alcaldesa del municipio ha animado a visitar Montehermoso los días 2 y 3 de febrero y disfrutar de todas las actividades previstas en la programación porque Los Negritos de San Blas "no son sólo una fiesta, son identidad, tradición y orgullo de Montehermoso", ha dicho.

"Es una celebración que se vive en la calle, que se comparte y se transmite de generación en generación. Una fiesta con siglos de historia, que forma parte de nuestro patrimonio cultural", ha resaltado la regidora, que ha incidido en que cada 2 y 3 de febrero, Montehermoso "se llena de vida, de música y de danza".

Se trata de una fiesta que atrae a miles de visitantes, dinamiza el municipio y "proyecta la imagen de Montehermoso más allá de nuestras fronteras", ha añadido Garrido. "Cuidar y promocionar Los Negritos de San Blas es apostar por la cultura, por la tradición y por el mundo rural", ha sentenciado.

PROGRAMACIÓN

El encargado de desgranar la programación ha sido el concejal de Festejos, José Carlos Martín, que ha explicado que la agenda comienza el 31 de enero con el concierto de dos grupos: Amor Castúo, que es un tirbuto a Extremoduro, y Perros Verdes (tributo a Marea). Será a partir de las 22,00 horas en la carpa municipal.

El domingo 1 de febrero, la jornada comenzará con la matanza tradicional a cargo de la Asociación Cultural Folclórica 'Sabor añejo', con el reparto de perrunillas y aguardiente en la plaza de la Constitución.

Ya el lunes, 2 de febrero, a partir de las 19,15 hora se celebrará la tradiciónal 'velá' de San Blas con la salida de Los Negritos desde la casa del mayordomo y después habrá una degustación de migas en la carpa municipal, donde actuará el grupo Zalake.

El día grande de la fiesta, el martes 3 de febrero, la salida de Los Negritos será a las 11,30 horas desde la casa del mayordomo para desplazarse hasta la ermita de San Blas y, al finalizar el pasacalles por la localidad se venderán los tradicionales cordones del santo.

A las 13,30 horas, en la plaza de España se producirá la exhibición de las 17 danzas populares al son de la flauta y tamboril con los ocho negritos, ataviados con el típico traje de Montehermoso y las caras tiznadas, que irán danzando y escenificando distintos pasajes que hacen referencia a temáticas variadas: en el Mambrú se representan las penas de la guerra; en el baile de los oficios se visualiza al prestigio de estas tareas o en el de la culebra, que escenifica el ciclo de la vida.

Después, habrá una comida popular con cocina en directo de paella y a partir de las 17,00 horas, se podrá disfrutar del concierto de 'Una banda de locos', en la carpa municipal.

El tamborilero Millán Garrido ha incidido en la tradición centenaria que se revive con esta fiesta que perdurará en el tiempo porque "no hay problema de relevo generacional", ha concluido.