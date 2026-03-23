Tecnicos visitan la pedanía de Vaderrosas - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Los trabajos comenzarán a lo largo del mes de abril, con una inversión de la Diputación de Cáceres de 45.000 euros

CARCABOSO (CÁCERES), 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La instalación de un nuevo sistema de filtración independiente permitirá mejorar el abastecimiento de la pedanía de Valderrosas, dependente de la localidad cacereña de Carcaboso, unos trabajos que se prevén iniciar a lo largo del mes de abril.

Así se ha decidido tras la visita del equipo técnico del Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres, que ha barajado tres opciones viables, como han sido la instalación de un equipo prefabricado, la conexión de las redes de Carcaboso y Valderrosas mediante bombeo y la opción mejor valorada, que es la ejecución de una nueva unidad de filtración independiente, "que es la que mejor se adapta a las necesidades", como ha indicado el vicepresidente del Consorcio MásMedio, Javier Prieto.

Este proyecto, cuyos trabajos comenzarán en las próximas semanas, con una inversión de la Diputación de Cáceres de 45.000 euros, contempla una nueva estructura adosada a los depósitos de Valderrosas, donde se puedan ubicar dos filtros que, conectados a la impulsión de agua bruta del pozo de sondeo, "permitirán la filtración en dos etapas, una primera de arena y una segunda específica para la reducción del arsénico en el agua bruta".

Además, se contará con un sistema de lavado, en un primer momento manual y pero que se automatizará con inversiones de MásMedio, en el marco del Perte de Digitalización del Agua (Proyecto AQUA-CERES), según informa la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

También se incorporarán otros equipos como una nueva bomba de cloración y un nuevo depósito de almacenamiento de hipoclorito sódico.

"Esta inversión del Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres, única administración, por cierto, que se ha involucrado directamente en auxiliar al Ayuntamiento de Carcaboso en su solicitud, supone cambiar de forma definitiva los problemas del abastecimiento de Valderrosas", ha concluido Javier Prieto.