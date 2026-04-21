El piloto Rodrigo Domínguez presenta a la Diputación de Cáceres su equipo para los próximos campeonatos - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El joven piloto Rodrigo Domínguez, de 17 años y natural de la localidad serragatina de Eljas, ha presentado este martes al presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, el equipo del que va a disponer para los próximos campeonatos de España y Portugal en los que lucirá en su moto y en su equipación el nombre de la institución provincial.

Morales ha mostrado, una vez más, el apoyo de la diputación cacereña para que él, como otros jóvenes deportistas profesionales continúen con su carrera, reiterando el compromiso de la institución con el deporte y los deportistas, "que son embajadores de su tierra", ha dicho.

Mostrando el orgullo por su lugar de origen, Rodrigo ha utilizado A Fala para manifestar el agradecimiento a la diputación por su apoyo y patrocinio. Con tan solo 17 años lleva ya más de una década compitiendo, ahora en la categoría de súper sport 300.

Rodrigo Domínguez ha conseguido ya un subcampeonato y un campeonato de Portugal y un tercer lugar en el Campeonato de España de Motociclismo. "Vamos a intentar luchar por ganar los dos campeonatos", ha señalado el piloto.