El Plan de Formación de Diputación de Cáceres contempla 230 cursos con una previsión de más de 4.000 participantes

El diputado de Formación y Asistencia a Entidades Locales, Javier Prieto, junto a trabajadores y trabajadoras del Área de Formación de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha presentado el Plan de Formación para este año que contempla 230 cursos dirigidos a empleados públicos y cargos electos de ayuntamientos, mancomunidades y la propia diputación. Se ofrecerán alrededor de 3.500 horas de formación y una previsión de participación cercana a las 4.000 personas.

Las acciones formativas se distribuyen en 18 áreas de conocimiento, entre ellas la administración electrónica, la gestión presupuestaria, la dirección pública, la prevención de riesgos laborales o la innovación en las organizaciones públicas. El plan combina modalidades presenciales, online y mixtas para garantizar el acceso desde todos los municipios.

Con este programa la institución provincial "refuerza su apuesta por la formación de empleados públicos y responsables municipales para mejorar la gestión pública y apoyar a las entidades locales de la provincia", ha señalado el diputado de Formación y Asistencia a Entidades Locales, Javier Prieto, durante la presentación del plan.

Prieto ha dado a conocer este programa acompañado por trabajadores y trabajadoras del Área de Formación de la Diputación, a quienes ha agradecido su implicación y trabajo diario.

También ha estado presente el jefe del Departamento de Formación, Javier Lemus que ha puesto el acento en el carácter del plan que contempla acciones formativas que "se abordan con un método muy motivador y con aplicación práctica para que los empleados y empleadas públicas adquieran las competencias necesarias para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía".

Además, ha insistido en el alcance del programa que es "mucho más que un Plan de Formación" ya que se trata de "un verdadero ecosistema de capacitación pública".

El plan se estructura en dos grandes programas, por un lado, el dirigido al personal de la diputación, enfocado en mejorar su desempeño profesional y avanzar en la modernización de la organización.

Este bloque se articula en tres ejes que son el relevo generacional y la transferencia de conocimiento; el refuerzo de competencias profesionales, como liderazgo o trabajo en equipo, y la transformación digital e inteligencia artificial.

Por otro lado, se desarrolla el Plan de Formación para cargos electos, dirigido a alcaldes, concejales y responsables municipales. Este programa, basado en un estudio previo de necesidades, se estructura en cinco áreas que son el liderazgo político y comunicación, organización y funcionamiento de las entidades locales, presupuestos y hacienda municipal, urbanismo y memoria democrática.

En la provincia de Cáceres hay alrededor de 1.700 cargos electos, potenciales destinatarios de estas acciones formativas, que se retomarán tras la Semana Santa, con nuevas propuestas.

Con este Plan de Formación, la Diputación de Cáceres reafirma su compromiso con la profesionalización del personal público y con el apoyo a los ayuntamientos, apostando por una administración más preparada para afrontar los retos de la digitalización y la innovación.