El presidente de la Diputación de Cáceres apela a la colaboración público-privada para impulsar el turismo de interior

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en el IV Aniversario de la Asociación Ibérica de Turismo de Interior (AITI) celebrada en la localidad portuguesa de Castelo Branco. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha apelado a la colaboración entre administraciones públicas y el sector empresarial para impulsar el turismo interior y mejorar la conexión entre territorios.

Así lo ha indicado en su intervención en el IV Aniversario de la Asociación Ibérica de Turismo de Interior (AITI) celebrada en la localidad portuguesa de Castelo Branco, donde se han reunido representantes de las distintas administraciones empresarios vinculados al sector turístico.

"A veces los políticos participamos en muchos actos, estamos en numerosos eventos y en los medios de comunicación, pero debemos preguntarnos qué beneficios reales tiene todo ello para los ciudadanos", ha señalado, apelando a la responsabilidad de las instituciones públicas.

En este sentido, ha destacado el papel del tejido empresarial como el que realiza la Asociación Ibérica de Turismo de Interior que apuesta por el turismo interior como motor de desarrollo económico y social, capaz de generar empleo, aportar estabilidad y contribuir a fijar población en el territorio, indica la diputación en una nota de prensa.

"Detrás de estas iniciativas hay empresarios y empresarias ilusionados en desarrollar su tierra y en crear riqueza en el entorno en el que vivimos", ha afirmado Morales.

El presidente de la institución provincial ha subrayado que las administraciones -locales, autonómicas y estatales- deben respaldar estas iniciativas y facilitar su puesta en marcha. "Nuestra responsabilidad como representantes públicos es clara: trabajar cada día para mejorar la vida de la gente", ha indicado.

Igualmente, ha defendido la necesidad de que los territorios del interior tengan las mismas oportunidades que las grandes ciudades. "Puede haber más población en grandes capitales, pero quienes viven en nuestros pueblos y comarcas tienen los mismos derechos y merecen la misma atención", ha remarcado.

Durante su intervención también ha puesto de relieve la importancia de mejorar las conexiones y eliminar "barreras administrativas que dificultan proyectos empresariales y turísticos", especialmente, señala, en zonas próximas a la frontera. En este contexto, ha apuntó al potencial de iniciativas conjuntas que permitan aprovechar recursos turísticos y naturales compartidos, así como el desarrollo de proyectos vinculados al turismo cultural y religioso.

Por último, ha reiterado la voluntad de la Diputación de seguir trabajando de manera coordinada con ayuntamientos, cámaras municipales, administraciones, universidades y sector privado para impulsar proyectos que generen oportunidades en el territorio.

"Las instituciones públicas estamos para sumar, colaborar y abrir caminos que ayuden a que nuestros ciudadanos tengan más oportunidades", ha señalado Morales.