El programa 'IA Sénior' de la Diputación de Cáceres elabora un manifiesto para promover el uso ético de esta tecnología

Reunión en Plasencia de participantes en el programa 'IA Sénior' promovido por la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Morales se compromete a llevar el texto al pleno de la institución provincial y propone hacérselo llegar al Gobierno

PLASENCIA (CÁCERES), 9 (EUROPA PRESS)

Unas 60 personas de 14 municipios de la provincia de Cáceres han participado en el programa 'IA Sénior' impulsado por la Diputación Provincial junto con la Red Sénior, para formar a las personas mayores en el uso de esta tecnología.

Como colofón, los participantes en esta iniciativa han elaborado el 'Manifiesto Ciudadano por una IA ética' que se llevará al Pleno de la institución provincial para su toma en conocimiento y, además, el presidente de la diputación cacereña, Miguel Ángel Morales, ha propuesto hacérselo llegar al Gobierno y a "todas las instancias que tengan capacidad de regular la normativa que deben cumplir las empresas".

"El verdadero cambio no empieza en los grandes centros tecnológicos, sino allí donde la innovación responde a necesidades reales, y el mundo rural tiene hoy la posibilidad de marcar el camino", ha señalado Morales a modo de resumen del proyecto 'IA Sénior: La Inteligencia Artificial, un agente de inclusión digital y social'.

Han sido doce semanas de aprendizaje a lo largo de las cuales más de 60 personas de entre 60 y 84 años, de catorce municipios cacereños, se han acercado, han conocido y han profundizado en la Inteligencia Artificial, su incorporación al desarrollo social y económico, su uso en el ámbito de la salud, de la vivienda, del consumo, de la seguridad, de las relaciones sociales, de la formación del turismo, de la cultura, etcétera.

Una primera fase de este proyecto que ha sido clausurada este jueves, en el Complejo Cultural Santa María de Plasencia, con una mesa redonda en la que han participado el presidente de la diputación; el presidente de la Red Sénior, Pedro Hernández; la directora del proyecto, Inma Carretero, y alumnado sénior.

En esta mesa, se han podido escuchar las distintas experiencias vividas, "lo que pensábamos -decía Elena, una de las alumnas- que iba a ser un muro difícil de superar resulta que ha sido una puerta a un mundo fantástico".

"Nosotros -añadía Pedro-, que veníamos de la pizarra y el pizarrín, hemos conseguido hacer cosas tales como abrir la nevera, hacer una foto y pedir a la IA que nos planteara posibles menús". Un ejemplo, como los que han ido contando Mari Cruz, Santiago o Margarita, como conseguir el patrón con las medidas perfectas para hacer un vestido, informarse de averías del coche, conocer plantas e infusiones, escribir cartas u organizar los datos de los miembros de una asociación a través de una página Excel que ha generado la IA.

A partir de aquí, si hay algo en lo que se ha coincidido a lo largo del debate es en la reclamación de "continuar con esto, con cursos como estos, adaptados a nuestras necesidades y a nuestro ritmo", han solicitado los participantes.

Un guante que ha recogido el presidente de la diputación, quien ha asegurado que se continuará con este programa. "Queremos seguir trabajando con la Red Sénior, seguir llegando a todos los pueblos, a todos vosotros y vosotras, porque viendo estos resultados, sería inconcebible no continuar", ha dicho.

MANIFIESTO POR UNA IA ÉTICA

Además, tras adentrarse en la Inteligencia Artificial, los participantes han elaborado el 'Manifiesto Ciudadano por una Inteligencia Artificial Ética', que ha sido leído tras la mesa redonda.

Un texto en el que se reclama una IA "como un derecho y no un privilegio", porque, tal como ha leído Chony, una de las participantes, "la brecha digital ya no es de cables, es de conocimiento, de coste y de acompañamiento", "sin la capacidad de comparar herramientas, es imposible desarrollar un criterio propio".

Otros puntos en los que profundiza el manifiesto es en la necesidad de que la formación digital sea reconocida como un derecho fundamental, por tanto, también, un pilar en el sistema educativo, pero con la exigencia de un criterio pedagógico claro.

La privacidad es otro de los asuntos clave que los autores del manifiesto han destacado. "Nadie puede leer veinte páginas de términos legales", por lo que proponen un "sistema de certificación visible e intuitivo, que permita saber de un vistazo cómo se usan nuestros datos".

La ciberseguridad y la desinformación, la dependencia emocional como línea roja que la tecnología no puede cruzar, la IA como aliada de los mayores para su autonomía, etc, son otros de los aspectos abordados en el manifiesto, que ya se puede leer en la página web de la Red Sénior de Extremadura.

Tras la lectura, el presidente de la diputación se ha comprometido a llevar este texto al Pleno de la institución provincial, "porque es de un sentido común apabullante, una reivindicación del mundo rural, de nuestra provincia, que puede trasladarse y servir de ejemplo a otros lugares".

Ha animado también a presentar este manifiesto al Parlamento, al Gobierno de España "y a todas aquellas entidades o personas que tengan en capacidad de regular la normativa que tienen que cumplir las empresas en este sentido".